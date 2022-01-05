Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в 2022 году

Пандемия коронавируса в 2021 году сделала более востребованными специалистов из сферы онлайн-торговли и доставки, но уже в 2022-м программисты и разработчики снова вернутся в первую десятку, стоит присмотреться и к искусственному интеллекту, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

«Рэнкинг востребованных профессий 2021 года продемонстрировал определенный сдвиг в сторону онлайн-торговли, доставки и логистики, что отражает окончательно сформировавшуюся у населения за период пандемии привычку дистанционного потребления, а у бизнеса — дистанционного обслуживания клиентов», — рассказала руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Она обратила внимание на то, что сектор электронной коммерции в 2021 году существенно расширил группу массовых профессий, в которую ранее входили лишь кассиры, бухгалтеры, рабочий персонал. За счет кратного роста вакансий для новых массовых профессий на второй план отошли не менее востребованные и дефицитные на рынке профессии разработчиков/программистов, инженеров, медиков.

Эксперт отметила, что при достижении насыщения спроса на новую группу массовых профессий в сфере электронной коммерции и логистики в 2022 году профессии, связанные с IT, вновь вернутся в первую десятку по востребованности.

С ней согласен руководитель дирекции сервисов на основе данных «Университета-2035» Андрей Комиссаров. По его мнению, именно специалисты в области программирования и разработки будут наиболее востребованными на рынке, так как, по разным оценкам, число незакрытых вакансий по ним достигает от 500 тыс. до миллиона ежегодно.

Комиссаров также обратил внимание на то, что наиболее востребованными инструментами для работодателей являются: 1C, SQL, JavaScript, CSS, HTML, Git, Angular Java, Spring. Он посоветовал абитуриентам и тем, кто планирует переквалифицироваться, обратить внимание на вакансии тестировщика, аналитика, специалиста по анализу данных, а также на направления, связанные с технологиями искусственного интеллекта и работой с данными.