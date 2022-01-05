Налоговая служба подключилась к анализу российской экономики

Федеральная налоговая служба начала регулярную публикацию макроэкономических индикаторов, важных для анализа ситуации в российской экономике. Заинтересованным лицам теперь открыты данные налоговой о совокупных прибылях и выручке российских компаний, доходах работающих россиян, количестве работников в стране и т. д. Источником данных является агрегированная налоговая отчетность организаций, которая в индивидуальном формате защищена режимом налоговой тайны. Индикаторы опубликованы на модернизированном аналитическом портале ФНС.



«Тут сосредоточен большой массив данных, которые служба получает в ходе администрирования 164 миллионов налогоплательщиков. Эта информация стала основой для большой аналитики», — поясняют в ФНС. Служба становится одним из крупнейших обладателей административных больших данных в России, причем не только собственно налоговых: в частности, ФНС будет оператором создаваемого единого регистра населения, собирает данные онлайн-касс о продажах товаров.

«Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, учитывая, что мы обременены налоговой тайной. И подготовили для различного рода поставок», — говорил в интервью РБК в ноябре глава ФНС Даниил Егоров.

ФНС раскрыла, что прибыль организаций в России за первые три квартала 2021 года выросла на 51% к тому же периоду 2020 года, до 19,2 трлн рублей. Показатель за девять месяцев 2021 года уже обогнал итоговую прибыль за весь предыдущий год, которая, по данным ФНС, составила 18,4 трлн рублей.

Среди других экономических индикаторов, публикуемых ФНС, — выручка организаций, выручка онлайн-касс, доходы работающего по найму населения. Показатель выручки, фиксируемой контрольно-кассовой техникой (ККТ), представляет собой общую сумму чека онлайн-касс за календарный месяц и полезен как приблизительный ориентир для оперативной динамики потребительской активности. В ноябре 2021 года выручка ККТ снизилась на 2,2% по сравнению с октябрем, что связано с режимом нерабочих дней, следует из данных ФНС.



Доходы работающих по найму ФНС оценивает в 29,6 трлн рублей за одиннадцать месяцев 2021 года — рост на 13,6% в номинальном выражении к тому же периоду прошлого года. Исходя из количества работников в стране (67,2 млн, по данным ФНС), каждый работник в среднем зарабатывает по 40 тыс. рублей в месяц в 2021 году.



За весь 2020 год доходы работающих россиян, по данным ФНС, составили 31,2 трлн рублей.