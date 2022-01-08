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​Банк «Открытие»: доллар имеет все шансы на укрепление

08.01.2022 17:41
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2022 году у американской валюты есть все шансы на восстановление, считает управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов. По его словам, ослабление доллара во время пандемии оказалось временным и было вызвано тем, что американская финансовая система выступала донором ликвидности не только для внутреннего рынка, но и для всей мировой экономики, что позволило ей быстро преодолеть последствия падения в 2020 году. Ожидания постепенного сокращения стимулирующих мер на фоне уверенного восстановления американской экономики способствовали укреплению доллара.

«В ближайшие месяцы динамика доллара будет определяться ожиданиями в отношении начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. С высокой вероятностью в этот период можно ожидать сохранения тренда на укрепление доллара до уровня 1,1 за евро в условиях продолжения высоких темпов инфляции и ожидания начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя темпы этого укрепления, вероятно, замедлятся. Дополнительно укреплению доллара будет способствовать и то, что экономика США сейчас находится в очень хорошей форме, демонстрирует высокие темпы роста и представляет собой привлекательный для инвестиций рынок», — отмечает аналитик.

Также, продолжает он, в 2022 году можно ожидать постепенного возвращения спроса на услуги к докризисному уровню, что приведет к сокращению спроса на импортные потребительские товары и улучшению торгового баланса США. Впрочем, оговаривается Тихонов, если под влиянием каких-либо факторов ожидания рынка по росту ставки ФРС вновь скорректируются в пользу более осторожной траектории, исключать коррекцию доллара в обратном направлении до уровня 1,15 за евро также нельзя.

«При этом доллар остается валютой номер один, и даже в долгосрочной перспективе сложно ожидать, что это изменится. Такой статус — следствие доверия миллионов инвесторов по всему миру. Именно развитые страны обладают накопленными сбережениями и являются мировым источником инвестиций, поэтому валютами сбережения остаются именно валюты этих стран. Это обеспечивает доллару США и единой европейской валюте их высокий статус. Для создания такого доверия инвесторы должны быть уверены в прозрачности и независимости центрального банка, эмитирующего валюту, а также в транспарентности финансовой системы страны-эмитента, ее экономической статистики и политики», — указывает аналитик.

Кроме того, добавил эксперт, важным фактором является гарантия прав инвесторов со стороны независимой судебной системы. И даже китайский юань, несмотря на размеры экономики КНР, не обладает такими признаками.

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