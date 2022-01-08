Средняя цена на вторичное жилье в России в декабре выросла на 2,2%

Средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших городах России по итогам декабря составила 104,9 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на 2,2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Циан.Аналитику», отмечая, что месяц назад динамика роста была не такой выраженной — менее 1%.



В компании «Этажи» средний показатель по стране для вторичного рынка оценивают в 82,6 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц он увеличился на 3,21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 22,6%.

В «Авито Недвижимости» текущую стоимость вторичного жилья в крупнейших городах России оценивают в 102,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Согласно расчетам «Циан.Аналитики», наиболее выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц произошел в Самаре и Омске. Средние значения здесь увеличились на 4%, до 84,2 тыс. рублей и 75,8 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. В годовой динамике лидером роста цен стал Краснодар, где вторичное жилье подорожало на 55,5%, до 111,8 тыс. рублей за квадратный метр. Аналитики «Этажей» также обращают внимание на выраженный в моменте рост цен на жилье в Перми — на 4,14% за месяц, до 79,2 тыс. рублей за квадратный метр. Самым доступным по стоимости вторичного жилья российским городом-миллионником остается Челябинск: по оценкам «Авито Недвижимости», средняя стоимость «вторички» сейчас составляет 52 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 4%, за год — на 30%.

В Москве, по расчетам «Циан.Аналитики», вторичное жилье стоит в среднем 277,5 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц этот показатель увеличился на 1,3%, относительно аналогичного периода прошлого года — на 12,5%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов констатирует, что сейчас стоимость готового жилья в большинстве крупнейших городов ниже, чем цена новостроек. На этом фоне во второй половине года после изменения условий льготного ипотечного кредитования спрос начал перетекать во вторичный сегмент. «Этот рынок выглядит более привлекательным и благодаря возможности договориться о дополнительной скидке», — рассуждает эксперт. Согласно оценкам директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, реальная стоимость продажи за счет дисконта сейчас на 5–6% ниже заявленной.