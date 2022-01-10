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10 января. О чем пишут газеты

10.01.2022 09:29
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Время прочтения: 4 минуты
10 января. О чем пишут газеты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

📰 В России в 2022 году утвердят критерии социальных проектов, которые потребуется соблюсти для привлечения денег на реализацию общественно значимых инициатив с помощью выпуска облигаций, пишут «Известия». Проект соответствующего документа (таксономии) по заданию Минэкономразвития разработал «ВЭБ.РФ». К категории социальных, среди прочих, смогут быть отнесены проекты по ипотеке, строительству дорог, поддержке бизнеса и самозанятых. По оценкам экспертов, принятие документа способно в несколько раз увеличить объем российского рынка социальных облигаций.

📰 В 2022 году самозанятые смогут воспользоваться не только федеральными мерами поддержки, но и региональными, пишут «Известия». Например, как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году предусмотрено 8,9 млн рублей. Как рассказали в правительстве Башкирии, на территории республики действует проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

📰 В КоАП предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью, пишут «Известия». Такой законопроект направили на заключение в правительство депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике. Его необходимость авторы объясняют неработающим механизмом привлечения к ответственности за это нарушение на региональном уровне. Так, предлагается ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Во фракциях отнеслись к новым нормам по-разному.

📰 Минвостокразвития разработало правила формирования Фонда развития Арктики, пишет «Коммерсант», уточняя, что соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Речь идет о механизме перераспределения в пользу арктических субъектов РФ части доходов, поступающих в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в этом макрорегионе. Пока, впрочем, эти ожидаемые поступления способны покрыть лишь небольшую часть из запланированного к выделению на цели фонда 1 млрд рублей ежегодных бюджетных ассигнований.

📰 Новый год начался с серьезного падения рынка криптовалют, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные CoinMarketCap. Биткоин за неделю подешевел почти на 12%, другие ведущие криптовалюты потеряли до 22%, обновив многомесячные минимумы. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и беспорядки в Казахстане, который выступает одним из мировых лидеров майнинга, негативно сказались на рисковых криптоактивах. Эксперты ожидают продолжения падения в ближайшие недели, но допускают восстановление рынка уже к середине года, в том числе на фоне сохраняющегося интереса институциональных инвесторов.

📰 Автомобили в России с начала года традиционно подорожали в пределах 3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос дилеров. Причем цены выросли и на марки, которые уже увеличивали их месяцем ранее, например АвтоВАЗ (1—5% в декабре 2021 года и еще 1,4—3,2% с 2022-го). Купить автомобиль по цене 2021 года сложно — в основном на складах невостребованные предложения. Но клиенты продолжают приходить в автосалоны: трафик в новогодние каникулы, как и годом ранее, не упал. Дилеры ожидают продолжения роста цен из-за увеличивающихся издержек автоконцернов и ослабления рубля.

📰 Из-за коронавируса 2020 год войдет в историю как один из самых волатильных годов и для мировой экономики, и для финансовых рынков, пишет «Коммерсант», уточняя, что российский рынок не остался в стороне от общего тренда. В наступившем году поведение инвесторов будет зависеть от эффективности вакцинирования, денежно-кредитной политики центральных банков, геополитики, а также ситуации со сделкой ОПЕК+, считают эксперты. Ключевыми страновыми рисками для рубля аналитики называют санкции и ситуацию на рынке нефти. Однако в целом настроения инвесторов остаются «бычьими».

📰 Размер рынка облачных вычислений превышает 445,3 млрд долларов, а к 2026 году может достигнуть 947,3 млрд долларов, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз компании ReportLinker, уточняя, что среднегодовые темпы роста рынка облачных вычислений она оценивает в 16,3%. По мнению аналитиков, есть пять компаний, потенциал роста акций которых на горизонте 2022 года наиболее вероятен: NetApp (92,24 доллара), DigitalOcean (70,5 доллара), Adobe Inc. (510,5 доллара), Shopify (1 143,5 доллара) и Hewlett Packard Enterprise (17,22 доллара).

📰 В рамках стратегии по адаптации экономики РФ к требованиям климатической повестки необходимо учесть обязательные платежи, которые так или иначе направлены на снижение выбросов парниковых газов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо главы Российского союза промышленников и предпринимателей (лобби крупного бизнеса) Александра Шохина премьеру Михаилу Мишустину. В пресс-службе правительства уточнили, что письмо передано в Минэкономики. Представитель министерства сказал, что предложения «в работе».

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