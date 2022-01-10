ВТБ анонсировал повышение ставок по ипотеке

ВТБ с 11 января повышает ставки в рамках базовых ипотечных программ на 1 процентный пункт (до 10,3%) как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Об этом в понедельник, 10 января, объявили в кредитной организации.

Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения.



Условия в рамках госпрограмм, в том числе по «Дальневосточной ипотеке», банк оставил без изменений. «Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по «Дальневосточной ипотеке» — 0,1%», — указано в релизе.

В ВТБ подчеркнули, что во второй половине декабря банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений, чтобы дать возможность клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тыс. ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка. По итогам всего 2021 года продажи ипотеки впервые в истории доведены банком до 1,1 трлн рублей.