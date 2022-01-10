Изменения законодательства поставили под жесткий контроль все операции граждан

С этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию, пишет «Коммерсант», уточняя, что вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов.

Ряд поправок к антиотмывочному законодательству, принятых в июле 2019 года, вступили в силу 10 января. Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. По словам партнера по налоговому консультированию компании «КСК ГРУПП» Станислава Ляпцева, эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств. Дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит оставшиеся схемы обналичивания, уверен он.

Отмечается, что поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Также вводится обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тыс. рублей.

Как рассказала директор юридического департамента Московского Кредитного Банка Ирина Гудкова, под более пристальный контроль попадают операции снятия или зачисления свыше 600 тыс. рублей на счет юрлица в наличной форме. В частности, повышенное внимание к ним будет, даже если операции являются обычной хозяйственной деятельностью.

Лента новостей ЦБ: объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев упал вдвое Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев 2021 года сократился в два раза, по итогам 2021 года ожидается уменьшение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5—7% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков. 23.11.2021 16:25

Не менее важно правило о контроле за переводами средств на мобильные телефоны — оно закроет одну из схем обналичивания, подчеркнул Станислав Ляпцев. «Работало это так: компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались», — пояснил он.

Схема могла также быть популярна для обналичивания средств, полученных нелегально, так как их на практике можно направлять на счет с анонимного электронного кошелька, созданного по упрощенной схеме авторизации с привязкой к мобильному номеру, который может быть сделан на подставное лицо, добавил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Однако, уточнил он, при новых ограничениях в целом контроль можно по-прежнему обойти, если дробить переводы на 99 тыс. рублей, учитывая, что объем таких операций крайне высок, отслеживать будет по-прежнему сложно.

В поправках говорится, что любые операции по переводу, начислению, получению прибыли в результате выигрыша в лотерею или в результате азартной игры или по причине, например, сдачи в ломбард представляющих высокую ценность изделий и т. п., а также если совокупная сумма одной операции превышает 100 тыс. рублей, то сведения о ней автоматически должны передаваться в надзорный орган, в частности в ЦБ.