СМИ узнали о рассматриваемом в США новом варианте возможных санкций против России

США рассматривают вариант введения ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом, как передает ТАСС, сообщило на днях агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник, пояснив, что такие санкции рассматриваются на случай нападения страны на Украину.

По информации агентства, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или программного обеспечения. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят использовать свое технологическое преимущество, чтобы нанести удар по военному и гражданскому сектору России, а также ее по амбициям в технологической сфере.

Представитель администрации США высокого ранга сообщил в субботу на брифинге, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, что РФ столкнется «с финансовыми и экономическими санкциями» и дипломатическими последствиями в случае агрессии против Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность «нормандскому формату» и Минским соглашениям.



В воскресенье вечером агентство Bloomberg со ссылкой на заявления «осведомленных людей» также сообщило, что обеспокоенность ряда крупнейших европейских стран возможными негативными последствиями масштабных экономических санкций Запада в отношении России порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе о том, насколько серьезными должны быть такие санкции. Европейцев, в частности, тревожит возможное прекращение Россией — в качестве ответной меры — поставок природного газа в Европу, и без того переживающую энергетический кризис.