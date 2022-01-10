10 января. Главное за минуту

🔹 В НРА ожидают возвращения ставок по вкладам на уровне 10% на фоне потенциального поднятия ключевой ставки. Это возвращает привлекательность данного инструмента сбережений для россиян, сказала генеральный директор НРА Алина Розенцвет. Она полагает, что банки, опасаясь эффекта «процентных ножниц», когда ставки по депозитам растут существенно быстрее кредитных и сокращают маржу до критического уровня, будут очень осторожно повышать депозитные ставки.



🔹 Названы категории россиян, которым будет сложно получить ипотеку в 2022 году. В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у потенциальных ипотечных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, в зоне риска также претенденты на жилищный кредит из наиболее пострадавших от пандемии отраслей — сферы услуг и ресторанного бизнеса.

🔹 Жилье может подешеветь. Девелоперам хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Речь идет об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Такой агрегатор и унифицированную заявку на получение кредита разработает комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов в I квартале 2022 года.

🔹 Изменения законодательства поставили под жесткий контроль все операции граждан. С этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию, поскольку вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов.

🔹 ВТБ объединил подконтрольные Запсибкомбанк и БМ-Банк. ВТБ проводил интеграцию Запсибкомбанка с 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы. Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка.