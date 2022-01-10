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Бывшего предправления банка «Уссури» будут судить за растрату 79 млн рублей

10.01.2022 16:17
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Уссури

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего председателя правления банка «Уссури». Фигуранту инкриминируются два преступления в соответствии с частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, а именно два эпизода растраты, следует из сообщения, опубликованного на днях на сайте региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2015 года по май 2018 года, используя свое служебное положение, заключал от имени банка договоры субаренды нежилых помещений с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем по заведомо завышенной (практически в пять раз по сравнению с рыночной) цене.

Аналогичным способом в период с ноября 2013 года по июнь 2018 года были похищены денежные средства банка путем заключения от его имени фиктивного договора субаренды недвижимого имущества.

В результате преступных действий обвиняемого в пользу сторонних юридических лиц и индивидуального предпринимателя были перечислены денежные средства в сумме свыше 79 млн рублей.

В более позднем сообщении на сайте МВД об этом же, судя по деталям, уголовном деле (банк в этом случае не назван) уточняется, что оно уже направлено в суд. В релизе МВД указано, что сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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