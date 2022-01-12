Инвестдайджест Банки.ру: ФРС запустила переход в защитные акции, в России акцент на дивидендах

Рубль опять устоял под давлением геополитики: потерял позиции на прошлой неделе, но отыграл все за пару дней. А Федеральная резервная система США напугала весь инвестиционный мир. И это надолго: тренд — на избавление от акций роста.

В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей выделялись акции биомедицинских компаний.

Валюта

Геополитические события — ситуация в Казахстане и реакция на нее со стороны Организации договора о коллективной безопасности — ослабили рубль по отношению к доллару на 1,5%, до 75,8 рубля за доллар, пишут аналитики Газпромбанка. Это произошло несмотря на рост цены нефти марки Brent на 4,9%, до 82 долларов за баррель. Повлияли, конечно, и низкие объемы торгов на Московской бирже в первую неделю после Нового года (когда обороты небольшие, курс делает более резкие движения).

Ситуация стабилизировалась, рубль дорожает к доллару и евро третью сессию подряд, констатируют эксперты «Открытия». Российская валюта отыграла почти все понесенные в первую неделю потери. В «Открытии» считают, что если намеченные на эту неделю переговоры между РФ и США/НАТО завершатся хотя бы нейтрально (позитивного их завершения, похоже, никто не ждет), то рубль сохранит потенциал для дальнейшего роста.

Аналитики Ситибанка добавляют, что стабильные показатели экономики РФ в сочетании с высокими ценами на энергоносители могут сохранить поддержку для российского рубля.

Но его рост по-прежнему будет сдерживать позиция ФРС (американского центробанка) из-за ускорения инфляции в США и намерение регулятора быстрее ужесточать монетарную политику. Теперь рисковые активы, к которым относятся американские акции роста (прежде всего это акции американских интернет-компаний, в первую очередь неприбыльных) и валюты развивающихся стран, среди которых и рубль, могут проигрывать доллару.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

Polymetal International (POLY), 2—6 месяцев. Целевая цена — 1 732 рубля. Потенциал роста — 40,9% («Финам»)

Основным драйвером удорожания акций крупнейшего в России производителя первичного серебра и второго по размерам отечественного производителя золота, по мнению аналитиков «Финама», может стать повышение стоимости драгоценных металлов. Они ожидают роста на фоне глобального избавления инвесторов от перегретых акций. Акции золотодобывающих компаний могут выступить в качестве защитного инструмента (в таких акциях инвесторы могут «пересидеть» глобальное падение цен на активы, не потеряв — или потеряв меньше — своих средств). Аналитики также отмечают привлекательную дивидендную политику компании: годовая доходность — около 10%. Это одни из самых высоких выплат акционерам среди золотодобывающих компаний.

«Лента» (LNTA), 12 месяцев. Целевая цена — 373 рубля. Потенциал роста — 90,7% («Фридом Финанс», Георгий Ващенко, Александра Шмидт)

Котировки «Ленты» до новости о покупке онлайн-ретейлера «Утконос» находились в глубоком упадке. С начала прошлого года компания растеряла около 26% своей капитализации, пишут аналитики «Фридом Финанса». Эмитент намерен прекратить торги расписками (ГДР) в России, а в Лондоне их сохранить. Некоторые инвесторы могут расценить делистинг в РФ как негативный сигнал, но долговременным этот эффект не будет, считают во «Фридом Финансе».

Инвестиционная привлекательность компании увеличится в связи с планами начать делиться прибылью с акционерами. Дивидендная политика предполагает выплату 100% свободного денежного потока при соотношении чистый долг / EBITDA менее 1,5. По прогнозам аналитиков, в виде дивиденда за 2022-й компания перечислит 21,5 млрд рублей. Дальнейшее ускорение продуктовой инфляции, которая в октябре — ноябре 2021 года достигла 10,9%, будет способствовать ускорению роста выручки «Ленты». Развитие формата магазинов «у дома», в том числе за счет поглощения сетей «Билла» и «Семья» вкупе с продолжением открытия новых супермаркетов и покупкой «Утконоса», «Фридом Финанс» оценивает как позитивные для «Ленты» факторы.

«Транснефть» (TRNF, привилегированные), 12 месяцев. Целевая цена — 200 тыс. рублей. Потенциал роста — 27% («ВТБ Капитал»)

Причины роста цены привилегированных акций компании, по мнению аналитиков, таковы:

увеличение объемов транспортировки нефти на 3% выше ожиданий аналитиков из-за расширения квоты ОПЕК+;

снижен прогноз по капитальным расходам на 16% в 2022 году, что позитивно скажется на свободном денежном потоке, доступном для распределения в виде дивидендов;

в 2022 году «Транснефть» собирается осуществлять дивидендные выплаты чаще, два раза в год.

«Белуга Групп» (BELU), 12 месяцев. Целевая цена — 7 215 рублей. Потенциал роста — 117,8% («Открытие», Антон Затолокин)

По итогам 2021 года компания расширила свою сеть магазинов «ВинЛаб» до тысячи точек. Она выполнила, таким образом, план развития, принятый в рамках стратегии перед SPO (вторичным размещением акций на бирже). В конце 2020 года у компании было 645 магазинов. За декабрь компания открыла 89 магазинов, преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, отмечает аналитик «Открытия». Приоритетным направлением для сети «ВинЛаб» является Дальний Восток. К 2024 году, по планам компании, в сети «ВинЛаб» должно быть 2 500 магазинов.

«Мечел» (MTLR_p), 12 месяцев. Целевая цена — 450 рублей. Потенциал роста — 44,6% («КИТ Финанс»)

Причины для выбора этих «префов», по мнению экспертов инвестиционной компании, такие:

в 2021 году компании удалось значительно нарастить прибыль и рентабельность, сократить долговую нагрузку на фоне более низких ставок по кредитам и роста цен на уголь и стальную продукцию;

за девять месяцев 2021 года «Мечел» получил чистую прибыль в размере 53,1 млрд рублей, заработав на дивиденды по привилегированным акциям в 76,5 рубля;

из рисков у компании — только отрицательная валютная переоценка долгов группы, это может снизить чистую прибыль за IV квартал 2021 года. По оценкам специалистов «КИТ Финанса», ослабление доллара повлечет снижение прибыли на 5—9 млрд рублей;

даже по консервативным оценкам, дивиденд по привилегированным акциям «Мечела» прогнозируется в диапазоне 80—90 рублей, дивидендная доходность — около 28,3%.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Applied Materials (AMAT), 2—6 недель. Целевая цена — 183,1 доллара. Потенциал роста — 22,4% («Финам»)

Компания Applied Materials производит оборудование для выпуска чипов и дисплеев, является одним из ведущих игроков в этом направлении в мире. Среди клиентов — Intel, Samsung, производители чипов по контрактам TSMC и Global Foundries. В Applied Materials тратят много денег на исследования и разработки, направляют значительные средства на выкуп акций и на дивиденды. Акции Applied Materials выглядят сейчас в среднем почти на 18% дешевле аналогов. В «Финаме» видят потенциал для роста цены на фондовые активы компании, учитывая ее лидирующее положение в отрасли, высокие показатели рентабельности и перспективы роста.

Meta Platforms (META, экс-Facebook), 12 месяцев. Целевая цена — 390 долларов. Потенциал роста — 34,4% («Открытие», Иван Авсейко)

Шлем дополненной виртуальной реальности Oculus от Meta Platforms (Facebook) стал популярным подарком в праздничный сезон в США. Также, по данным KeyBanc (инвестиционного подразделения 24-го по размерам в США банка KeyBank), приложение Oculus в App Store входило в десятку лучших развлекательных приложений для iOS в США и попало в пятерку лучших развлекательных приложений еще в 14 странах. По мнению аналитиков «Открытия», рынок постепенно будет закладывать в стоимость акций компании влияние продаж VR-продуктов (продуктов для виртуальной реальности). Эксперты полагают, что большая пользовательская база Meta Platforms на социальных платформах будет выступать стратегической основой для дальнейшей экспансии компании в области VR/AR — одного из перспективных инвестиционных направлений следующего десятилетия.

TSMC (TSM), 12 месяцев. Целевая цена — 136 долларов. Потенциал роста — 8% («Фридом Финанс»)

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов представил 10 января предварительные квартальные результаты, согласно которым продажи в октябре — декабре 2021 года выросли на 21%. Увеличение выручки связано со следующими факторами:

усилением спроса на мобильные решения (будет действовать в течение нескольких ближайших лет);

ростом сегмента облачных вычислений;

сохранением сильной динамики спроса на чипы для ПК и ноутбуков;

сильным спросом на решения в сегментах IoT (Интернета вещей) и автомобильных продуктов;

расширением доли решений на базе 5-нанометровых чипов ввиду сильного спроса со стороны Apple, Qualcomm и MediaTek.

Sarepta Therapeutics (SRPT), три месяца. Целевая цена — 120 долларов. Потенциал роста — 57% («ВТБ Капитал»)

Причины роста компании, по мнению аналитиков:

публикация положительных результатов клинических испытаний генной терапии от болезни Дюшенна. В начале 2021 года компания опубликовала противоречивые промежуточные результаты испытаний препарата SRP-9001 из-за неоднородного подбора пациентов для исследования. По оценкам менеджмента, более длительные наблюдения позволят точнее оценить эффективность разработки, и в январе — феврале 2022 года ожидается публикация этих наблюдений;

потенциальный объем рынка — 22 млрд долларов. На данный момент потенциал данной генной терапии почти не учитывается в оценке компании. Положительный результат испытаний может стать значимым катализатором переоценки акций Sarepta.

Zynga (ZNGA), 12 месяцев. Целевая цена — 9,86 доллара. Потенциал роста — 11—17% («БКС Мир инвестиций»)

Компания Take-Two Interactive (TTWO) объявила о покупке компании Zynga за 12,7 млрд долларов, или 9,86 доллара за акцию (премия в 64% к цене закрытия Zynga в пятницу). Рынок тут же отыграл это сообщение, и цена за бумагу выросла в понедельник до 8,44 доллара (на 40% к пятничному закрытию).

Даже сейчас потенциал роста составляет 14%. Договор покупки составлен таким образом, что Zynga получает «окно» в 45 дней для поиска другого покупателя по более высокой цене. Сделка позволит компании Take-Two увеличить присутствие на рынке мобильных игр, где TTWO представлена в меньшем объеме, чем основные конкуренты — Activision Blizzard и Electronic Arts. Take-Two больше известна по играм для консолей и ПК — по таким франшизам, как GTA, Red Dead Redemption, NBA. На мобильные игры сейчас у Take-Two приходится 12%.

Новые инструменты на российских биржах

На Мосбирже в обращение поступили паи биржевого фонда «Сбер — Блокчейн Экономика» (тикер SBBE). Фонд следует за индексом, в состав которого входят в том числе акции криптовалютной биржи Coinbase, разработчика программного обеспечения на основе блокчейн-технологий Digindex, провайдера финансовых услуг в сфере криптоактивов Galaxy Digital. Фонд номинирован в долларах, но торги проходят в рублях.

На СПБ Бирже начались торги акциями Backblaze (BLZE) — компании, которая предоставляет услуги недорогого облачного хранения данных. Она вышла на IPO в начале ноября, за неделю удвоила свою стоимость, достигнув пика в 36 долларов за акцию, затем цена упала до 13,5 доллара. Это не говорит о долгосрочных перспективах компании. На этой же торговой площадке теперь представлены ценные бумаги российских эмитентов, ранее получивших листинг на американских биржах, — CIAN (CIAN) и Softline (SFTL).

Московская биржа начала год с добавления в свой ассортимент акций 80 иностранных компаний, среди которых, например, розничная компания по продаже одежды и аксессуаров American Eagle Outfitters (AEO), сайт планирования путешествий TripAdvisor (TRIP), производитель игрушек Mattel (MAT), Xerox (XRX), крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания Yum China (YUMC), один из крупнейших доставщиков еды в США DoorDash (DASH), лидер облачной кибербезопасности CrowdStrike Holdings (CRWD) и производитель легендарной марки мотоциклов Harley-Davidson (HOG).