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Bloomberg назвал главу Binance самым богатым человеком в мире криптовалют
10.01.2022 21:30
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Источник
РБК

Bloomberg оценил состояние генерального директора крупнейшей в мире по объемам торгов криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао в 96 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире криптовалют. В рейтинге агентства Чжао опережает индийского бизнес-магната Мукеша Амбани (92,9 млрд долларов). В Bloomberg допускают, что состояние главы Binance может быть еще больше, поскольку ему принадлежат криптоактивы.

В ноябре прошлого года Чжао заявлял, что купил биткоины в 2014 году и большую их часть удерживает до сих пор. Также бизнесмен владеет токенами Binance Coin. Глава Binance добавил, что готов пожертвовать 99% своего состояния, поскольку считает себя финансово независимым человеком.

В том же месяце журнал China Caijing оценил состояние главы Binance в 90 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком среди этнических китайцев и одним из самых богатых людей в мире.

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