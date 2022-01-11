Банки запускают переводы между юрлицами через СБП

Кредитные организации запускают переводы между юрлицами через Систему быстрых платежей (СБП), пишут «Известия», уточняя, что первыми этот функционал пропилотировали Райффайзенбанк и Делобанк. Информацию подтвердили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

По словам директора Делобанка Ирины Кузьминой, пилотирование B2B-переводов (Business-to-Business) через СБП Делобанк, который входит в группу СКБ-Банка, провел в декабре 2021 года. Она отметила, что сейчас этот сервис тестируется для корпоративных закупок. Новый функционал позволит юрлицам, включая индивидуальных предпринимателей, выполнять и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, подчеркнула Кузьмина. Сейчас платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни.

Тестовую трансакцию между юридическими лицами в СБП также провел Райффайзенбанк, сообщил руководитель направления развития электронной коммерции Георгий Коннов. Он уточнил, что получателем пилотной трансакции стал банк «Точка». Новый сервис позволит перечислять средства мгновенно, тогда как сейчас B2B-платежи идут от нескольких часов до нескольких дней. Этот функционал будет особенно востребован компаниями, которые на ежедневной основе проводят массу платежей поставщикам или контрагентам, в частности e-commerce-платформами, розничными сетями, дистрибьюторами, ожидает Коннов.

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В качестве идентификатора получателя денег для проведения платежей используется QR-код или специальная ссылка в интернет-банке — по аналогии с C2B-операциями (от потребителей к бизнесу), уточнили в Райффайзенбанке.

В НСПК (клиринговый центр СБП) подтвердили, что несколько банков уже начали пилотировать В2В-сервис в Системе быстрых платежей, некоторые кредитные организации работают над подключением. Преимущество новшества в том, что компании в России, где множество часовых поясов, смогут выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов, отметили в НСПК.

С 1 января 2022 года ЦБ установил для банков тарифы за осуществление B2B-переводов между юрлицами, ИП и самозанятыми через СБП: они разнятся от 5 копеек до 3 рублей за операцию в зависимости от ее суммы, следует из документов регулятора. Однако стоимость услуги для конечных клиентов-юрлиц будут устанавливать сами кредитные организации. В Делобанке и Райффайзенбанке не сообщили, какие комиссии за использование этого сервиса они установили для своих клиентов. Ограничивать тарифы на В2В-операции в СБП в Банке России не планируют, сообщил его представитель.

Запустить сервис переводов между юрлицами через СБП в 2022 году также планируют в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», Почта Банке, МТС Банке и Росбанке, заявили их представители. В УБРиР этим сервисом интересуются, но сроки его реализации пока не установили. Поскольку через Систему быстрых платежей деньги перечисляются мгновенно, то предприниматели смогут практически сразу же воспользоваться купленной услугой или получить на свой склад оборудование или материалы для производства, отметил директор департамента малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Сергей Нечушкин.