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Основным претендентом на покупку Хоум Кредит Банка стала АФК «Система»

11.01.2022 09:22
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Основным претендентом на покупку Хоум Кредит Банка стала АФК «Система»
Иллюстрация
Ольга Зиновская/ТАСС
Источник
РБК
Темы
Хоум Кредит Банк

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке Хоум Кредит Банка, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка.

По словам одного из источников, «Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту», поэтому покупателем выступит другая структура группы. Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), отметил другой источник. Один из собеседников добавил, что переговоры близки к завершению. Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, сказал он. Сейчас на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где после массовых протестов и последующих беспорядков введено чрезвычайное положение, добавил еще один источник. У «Хоум Кредита» — крупный дочерний банк в этой стране.

О том, что Хоум Кредит Банк выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Еще один источник на финансовом рынке отметил, что претендентов на «Хоум Кредит» было три — они проводили процедуру due diligence банка с IV квартала 2021 года.

«Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера, который погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года. PPF не раскрывала, кто унаследует долю Келлнера. У бизнесмена остались жена и четверо детей. Управляющим наследством по состоянию на июнь прошлого года была назначена его супруга Рената Келлнер.

Хоум Кредит Банк в рамках нового бизнес-направления заключил первую сделку по продаже части кредитного портфеля с сохранением дальнейшего обслуживания проданных кредитов. Покупателем выступил Уральский Банк Реконструкции и Развития, сообщил «Хоум Кредит», подчеркнув, что «это договоры высококачественных заемщиков, проверенные скоринговыми моделями банка «Хоум Кредит».

 20.12.2021 21:55

В октябре 2020 года акционеры банка сообщили о смене руководителя российского «Хоум Кредита». Им стал бывший руководитель БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский. Пешнев-Подольский в мае сообщил, что за неделю до своей смерти Келлнер утвердил стратегию развития «Хоум Кредита» на три года. «Я ему презентовал, на что надо делать ставку, какой объем капитала в России надо поддерживать, чтобы рост сохранялся, на что сделать акцент, чтобы закрепить позиции, а от чего отказаться. На ближайшие годы у нас с ним было все проговорено в отношении России», — говорил топ-менеджер.

По итогам января — сентября 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 11,2 млрд рублей (40% финансового результата банку обеспечила его «дочка» в Казахстане) против 7,3 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 344,5 млрд рублей, капитал — 91,3 млрд рублей (традиционно на сумму в размере одного капитала инвесторы ориентируются при покупке банков). По словам одного из собеседников, сумма сделки по покупке банка может превысить 1 млрд евро.

«Обычно оценка банка близка к размеру его капитала, иногда чуть ниже или чуть выше в зависимости от уровня возврата на капитал (ROE) и темпов роста активов и прибыли. У «Хоум Кредита» хороший возврат капитала, выше среднего на рынке, а потому не исключена небольшая премия к размеру его капитала при условии качественного кредитного портфеля заемщиков банка», — сказал старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин.

Хоум Кредит Банк назвал слухами информацию о переговорах со структурами группы АФК «Система» о покупке кредитной организации, передает ТАСС.

 11.01.2022 18:54

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