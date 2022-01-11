Криптобиржа Binance в России наняла бывших сотрудников ЦБ и Mail.ru Group

Криптобиржа Binance объявила о назначениях в России с целью дальнейшего развития и усиления своих позиций в стране, сообщила пресс-служба компании. Так, должность GR директора в России и СНГ займет бывшая сотрудница ЦБ Ольга Гончарова, а директором Binance в России станет Владимир Смеркис.

Как уточнили в компании, у Ольги Гончаровой 20-летний опыт работы в финансовой сфере, включая работу в международных консалтинговых и банковских структурах. На протяжении последних семи лет Ольга возглавляла Департамент сбора и обработки отчетности в Банке России.

«Имея глубокое понимание российской регуляторной специфики, на этой позиции Ольга успешно реализовала масштабные проекты. В Банке России Ольга отвечала за несколько проектов, связанных с цифровой трансформацией, стояла у истоков развития финтехиндустрии в 2014—2015 годах. В Binance Ольга будет выстраивать системное взаимодействие с органами власти федерального уровня как в России, так и в СНГ, отвечать за продвижение и реализацию GR инициатив как в области традиционных финансов, так и в области крипто- и блокчейн-индустрии, а также курировать взаимодействие с крупнейшими ассоциациями, представляющими интересы участников финансового рынка», — говорится в релизе.

Владимир Смеркис, сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн-разработчиков Definition, присоединился к Binance в качестве директора Binance в России. Сообщается, что у Смеркиса «внушительный корпоративный опыт работы в таких компаниях, как Mail.ru Group, телеканал A1, агентство Global Point и компания Red Bul».

«Основными задачами Владимира в Binance станут усиление присутствия Binance в России, работа над легитимизацией и GR взаимодействием с целью массовой адаптации блокчейн-бизнеса в стране, маркетинг и PR присутствие, работа с сообществом разработчиков с целью развития Binance Smart Chain, а также NFT, GameFi и Metaverse проектами», — рассказали в компании.

Напомним, в середине декабря агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством трансакций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. По сведениям Reuters, ЦБ РФ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете криптовалют как инструмента для инвестиций. Если законодатели примут разрабатываемый регулятором проект, он может коснуться всех новых покупок криптоактивов, кроме тех, которые были приобретены в прошлом, сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным. Другой источник, близкий к Банку России, заявил, что позиция ЦБ в настоящий момент заключается в «полном неприятии» всех криптовалют.

В июне 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования. Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев подчеркнул, что законы не запрещают инвестиции в криптовалюту, однако мнение ЦБ в части крипторынка «сугубо отрицательное».