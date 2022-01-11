​Ольга Романова назначена на должность финансового директора банка «Уралсиб»

Ольга Романова назначена финансовым директором банка «Уралсиб». Новую должность она совместит с руководством финансово-аналитической службой.



Романова с 2014 по 2021 год была заместителем финансового директора банка «Уралсиб». Начиная с 2016 года под ее руководством была создана финансово-аналитическая служба банка, в задачи которой вошли централизованные процессы бизнес-планирования, управления расходами и эффективностью, управленческая отчетность и взаимодействие с рейтинговыми агентствами.



До этого в 2004—2008 годы занимала руководящие позиции в структуре службы внутреннего контроля банка «Уралсиб», а с 2008 по 2014-й — возглавляла службу внутреннего аудита.