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АСВ хочет взыскать с экс-топов Апабанка убытки на 478 млн рублей

11.01.2022 13:34
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Апабанк

Агентство по страхованию вкладов требует привлечь бывшее руководство Апабанка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в размере 478 млн рублей. Об иске, направленном в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте агентства во вторник, 11 января.

Ранее, в апреле 2021 года, столичный арбитраж принял решение о принудительной ликвидации Апабанка, чья лицензия была отозвана 31 января 2020 года. Конкурсное производство ведет АСВ. В ЦБ, в частности, поясняли, что более 70% кредитного портфеля Апабанка было представлено проблемными ссудами. В январе прошлого года агентство уведомило, что в процессе ликвидации кредитной организации была установлена недостаточность стоимости ее имущества для удовлетворения требований кредиторов. В этой связи ликвидатор обратился в суд с заявлением о признании банка банкротом.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что банк выдавал кредиты лицам, заведомо неспособным исполнить принятые на себя обязательства, и уступил права требования без встречного предоставления. В результате указанных действий банку были причинены убытки», — поясняют в АСВ.

Как уточняется, «заявление подано в отношении Морозова С. Н., Павловой Н. А., Чечетиной О. А., Кирисюка С. Г., Портных И. Б., Андрейченко А. Д. и Молодожена В. В.».

«Данные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков», — уточняет агентство.

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