11 января. Главное за минуту

🔹 Основным претендентом на покупку Хоум Кредит Банка стала АФК «Система». Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке Хоум Кредит Банка, и они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка, сообщило информагентство РБК. По его сведениям, пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, которым владеет «Система». Агентство ТАСС передало, что Хоум Кредит Банк назвал данные о возможной сделке слухами, отказавшись их комментировать.

🔹 В России вновь допустили возможность введения продуктовых карточек для малообеспеченных. По мнению научного руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга, это может быть необходимо при ускорении роста потребительских цен. В Госдуме пошли дальше, предложив использовать сертификаты на продовольствие и лекарства. Цены в аптеках растут ничуть не медленнее, чем стоимость продуктов, пояснили депутаты.

🔹 Кремль надеется, что задача индексации пенсий по уровню инфляции скоро будет решена. Как отмечал ранее российский президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. На ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

🔹 Мошенники во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками. Таким образом, к началу января у мошенников набирается большая база зараженных устройств, с помощью которых они начинают совершать атаки на счета жертвы, говорят эксперты. Они уже зафиксировали всплеск мошеннической активности.

🔹 Криптобиржа Binance в России наняла бывших сотрудников ЦБ и Mail.ru Group с целью дальнейшего развития и усиления своих позиций в стране. Так, должность GR-директора в России и СНГ займет бывшая сотрудница регулятора Ольга Гончарова, а директором Binance в России станет экс-сотрудник Mail.ru Group Владимир Смеркис.

