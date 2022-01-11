Банки и регулятор в Казахстане сообщают о восстановлении работы финансовой системы

СберБанк восстановил работу банкоматов и отделений в Казахстане. Об этом во вторник сообщили в российском «Сбере».

«В настоящий момент практически все банкоматы и отделения «Сбера» в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов», — говорится в релизе.

Там поясняется, что восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане.

«Банкоматы, поврежденные в ходе беспорядков, будут заменены на новые в самое ближайшее время. Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащенных сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объеме», — подчеркивают в «Сбере».

Национальный банк Казахстана объявил, что со среды, 12 января, «будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы». Такие решения приняты на фоне стабилизации ситуации в Алма-Ате и других регионах страны, а также постепенного восстановления каналов связи, следует из сообщения казахстанского регулятора.

Центробанк республики указывает, что с целью поддержания банковской ликвидности начал применять в дополнение к стандартным инструментам механизм поддержки ликвидности через операции РЕПО на Казахстанской фондовой бирже на сроки до трех месяцев. Нацбанк подчеркивает, что все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме. Также регулятор обещает обеспечить во исполнение поручения главы государства сбалансированность валютного рынка — при необходимости путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге со стороны как внутренних, так и внешних участников рынка.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики, там начались беспорядки и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане есть погибшие и раненые. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности за помощью. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут находиться в стране ограниченное время и помогать казахстанским силовикам в стабилизации обстановки.



Во вторник, 11 января, было утверждено новое правительство Казахстана (подробности приводятся, в частности, в материале ТАСС), его возглавил Алихан Смаилов.