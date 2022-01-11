Хоум Кредит Банк не подтвердил информацию о его покупке структурами АФК «Система»

Хоум Кредит Банк назвал слухами информацию о переговорах со структурами группы АФК «Система» о покупке кредитной организации, передает ТАСС.

«Мы рыночные слухи не комментируем», — заявили агентству в пресс-службе банка в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможных переговорах о покупке «Хоум Кредита» структурами АФК «Система».



Ранее информагентство РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что структуры АФК «Cистема» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке «Хоум Кредита». Отмечалось, что вопрос о приобретении почти решен, но на него влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка.