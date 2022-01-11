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Хоум Кредит Банк не подтвердил информацию о его покупке структурами АФК «Система»

11.01.2022 18:54
2 182
2 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
Хоум Кредит Банк

Хоум Кредит Банк назвал слухами информацию о переговорах со структурами группы АФК «Система» о покупке кредитной организации, передает ТАСС.

«Мы рыночные слухи не комментируем», — заявили агентству в пресс-службе банка в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможных переговорах о покупке «Хоум Кредита» структурами АФК «Система».

Ранее информагентство РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что структуры АФК «Cистема» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке «Хоум Кредита». Отмечалось, что вопрос о приобретении почти решен, но на него влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка.

11.01.2022 09:22

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Комментарии

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sergg65
sergg65
11.01.2022 19:06
<p>
«Мы рыночные слухи не комментируем»
 </p>
<p>Рыночные слухи ...</p>
<p>Неплохое название для рубрики на banki.ru </p>
4
sles
11.01.2022 19:12
<p>Ну и где опровержение то? :-)</p>
3

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