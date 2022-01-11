Основные фондовые торги в РФ завершились ростом индексов

Ключевые российские фондовые индикаторы выросли по итогам основных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 785,29 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 1,93%, достигнув отметки 1 595,45.

Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 3,59%, Московской биржи — на 3,19%, «Норникеля» — на 0,82%, «Магнита» — на 0,38%. Акции VK подешевели на 0,68%, СберБанка — на 0,62%, «Полюса» — на 0,56%, «Газпрома» и МТС — на 0,52%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,07%.



По словам главного аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича, динамику российского рынка поддержало улучшение внешней конъюнктуры: восстановление рынка энергоносителей и ситуация на западных фондовых площадках.



При этом эксперт не исключил преобладания продаж в начале завтрашних торгов. «В преддверии публикации данных по инфляции в США часть игроков может сократить объем акций в портфелях для снижения рисков. В случае сохранения высокой инфляции инвесторы могут пересмотреть прогнозы по динамике ставки Федеральной резервной системы США в сторону более активного ужесточения денежно-кредитной политики, что будет способствовать распродажам в рисковых активах», — комментирует Зварич.

«Российский фондовый рынок во вторник оказался потрясающе жизнерадостен. Ослабление геополитической напряженности и высокие цены на нефть создали отличный фон для парада покупателей», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Что может помешать отечественному рынку дорожать далее? Во-первых, геополитика: впереди переговоры России и НАТО, какой-то интриги относительно их итогов нет, но негатива никто не ожидает. Во-вторых, негативные настроения за океаном: Джером Пауэлл и Федрезерв хотят активнее бороться с инфляцией, могут раньше времени и свернуть QE, и поднять ставку, и сократить баланс, что приведет к уменьшению объемов ликвидности и заставит индексы падать», — рассуждает она.



«Индекс Мосбиржи постарается развить новый виток роста к отметке 3 900 пунктов на фоне роста аппетита глобальных инвесторов к риску, а также высоких цен на энергоносители, — дает прогноз главный аналитик ПСБ Егор Жильников. — По нашим оценкам, ключевым фактором риска выступает завтрашняя статистика по инфляции в США, которую мы ожидаем в рамках консенсуса, что может отразиться на легком росте ставок по гособлигациям США».



«На мировых фондовых биржах во вторник преобладали преимущественно оптимистичные настроения (за исключением США), что позволило российскому рынку также развить рост. Середина недели, однако, несет в себе новые понижательные риски в виде, в частности, высоких цифр по инфляции в США. Рост потребительских и производственных цен в Китае в декабре при этом, вероятно, замедлился. Россию же ждут новые раунды геополитических переговоров с западными странами по ситуации на границе с Украиной, которые пока не характеризовались какими-либо прорывами», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

