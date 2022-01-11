Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль подорожал к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 74,62 рубля, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 84,61 рубля (минус 37 копеек).

В ходе сессии было проведено 40,6 тыс. сделок с долларом почти на 2,5 млрд долларов и 5,1 тыс. сделок с евро на 366 млн евро. Курсовые диапазоны составили 74,56—75 рублей за доллар и 84,54—85,09 рубля за евро.

«Основной поддержкой для национальной валюты выступил рост цен на нефть, способствовавший покупкам в рубле. Также умеренно позитивной для рубля стала динамика валют развивающихся стран», — объясняет главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



По его словам, в случае закрепления американской валюты под уровнем 75 рублей можно ожидать дальнейшего снижения ее курса и отступления в нижнюю часть диапазона 73—75 рублей, чему способствуют фундаментальные факторы.

«Российский рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста фондового рынка РФ, высоких цен на нефть и снижения геополитической напряженности. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о готовности принять необходимые меры в рамках минских договоренностей ради мира в Донбассе, что снижает вероятность введения новых экономических санкций стран Запада в отношении РФ, а также способствует более мягкому режиму переговоров между Россией и блоком НАТО, которые пройдут 12 января», — пишут аналитики ИК «Фридом Финанс».



По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, «можно предположить, что «американец» отступит к 74,5 [рубля], но многое зависит от геополитики и завтрашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ».

