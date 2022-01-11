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Новостройки в России за год подорожали на треть

11.01.2022 19:48
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ТАСС

Цены на первичном рынке жилья в России за 2021 год увеличились в среднем на треть. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир», охватившем 70 городов с населением более 300 тыс. человек, передает ТАСС.

«Цены на новостройки побили очередной рекорд, увеличившись в среднем по крупным городам России на треть. В целом по стране средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля (плюс 32,3% за год), средняя цена квартиры — 5,13 млн рублей (плюс 28,1%)», — отмечается в материалах.

Самая большая динамика роста стоимости квадратного метра зафиксирована в Сочи — практически вдвое за год. В Краснодаре годовой рост цен на новостройки составил 83,4%. В десятке городов с наиболее сильно подорожавшими новостройками оказались также Мурманск (плюс 60,3%), Улан-Удэ (плюс 53,2%), Тверь (плюс 52,1%), Новокузнецк (плюс 51,3%), Калининград (плюс 49,9%), Чита (плюс 49,3%), Омск (плюс 47,7%) и Белгород (плюс 47%).

Москва достигла показателя в 310,9 тыс. рублей за 1 кв. м (плюс 26,5%), Московская область — 155,5 тыс. рублей (плюс 39,6%), Санкт-Петербург — 197,4 тыс. (плюс 31,3%), Ленинградская область — 130,2 тыс. (плюс 36,9%).

В 2022 году цены на квартиры в новостройках могут вырасти на 10%, а спрос — снизиться на 20%, сообщают аналитики компании «Инком-Недвижимость».

 11.01.2022 16:25

Высокие темпы роста цен на новостройки обусловлены дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах, прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. «В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой — 3 млн рублей — недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция», — приводятся его слова в исследовании.

Ранее риелторы высказывали ТАСС мнение, что после ажиотажа 2020—2021 годов, главным драйвером которого стала льготная ипотека, в 2022 году на рынке новостроек России наступит затишье, рост цен будет умеренным и вряд ли превысит 1,5% в месяц. Они прогнозировали, что годовое увеличение стоимости квадратного метра может составить 10—15%.

Новостройки могут подорожать в следующем году не менее чем на 8—10%. Такой прогноз представлен в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

 24.12.2021 21:52

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