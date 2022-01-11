ВС подтвердил арест имущества экс-менеджеров «Открытия» на 107,3 млрд рублей

Верховный суд РФ отказал в жалобе бывшего вице-президента «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева на определение об аресте денежных средств и имущества на 107,3 млрд рублей, сообщило РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Заявитель обжаловал определение Арбитражного суда Москвы от 18 марта 2021 года, а также постановления апелляции и кассации. Тогда по заявлению банка «Траст» были арестованы имущество и денежные средства холдинга, а также бывших председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывших вице-президента, члена правления кредитной организации Геннадия Жужлева и Назарычева.

Определение об обеспечительных мерах было принято в рамках иска банка «Траст» о взыскании с ответчиков 107,3 млрд рублей убытков.

Суды признали, что указанные обеспечительные меры соответствуют предъявленным требованиям, то есть непосредственно связаны с предметом спора, необходимы и достаточны для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения возможного ущерба, заметил ВС. Существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы не подтверждают и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, считает ВС.

Кроме того, Арбитражный суд Московского округа в мае 2021 года отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров «Открытия» на взыскание в пользу банка 289,5 млрд рублей убытков. Бывшие руководители банка обжаловали в кассации решение Арбитражного суда Москвы от 18 сентября 2020 года и постановление апелляции от 17 февраля 2021 года.

Центральный банк РФ в ходе слушаний в первой инстанции заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, мотивированное приобщением к материалам дела документов, составляющих банковскую тайну. Представители бывших руководителей возражали против удовлетворения этого ходатайства.

Определением столичного арбитражного суда от 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей кредитной организации. Апелляционный суд 17 сентября 2019 года оставил без изменения определение первой инстанции.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в суд в рамках иска о взыскании этой суммы с менеджеров. Арбитраж арестовал имущество и денежные средства на счетах ответчиков за исключением 80% от зарплаты.



В качестве ответчиков заявлены один из основателей финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, бывшие председатель правления банка Евгений Данкевич, вице-президент Геннадий Жужлев, член совета директоров Елена Будник и президент банка Рубен Аганбегян.