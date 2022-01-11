ПСБ предлагает новый ПИФ для инвестиций в недооцененные акции с потенциалом роста

ПСБ расширяет линейку инвестиционных продуктов. Теперь клиентам доступен открытый паевой инвестиционный фонд «Промсвязь» — Окно возможностей», паи которого можно приобрести как в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом отделении ПСБ, сообщили в Промсвязьбанке.

Как поясняется, ПИФ позволяет получить доход от инвестиций в фундаментально недооцененные акции, имеющие высокий потенциал роста. Стратегия фонда предусматривает инвестиции преимущественно в акции, не входящие в индекс «голубых фишек» Московской биржи, и предполагает активное управление с акцентом на фундаментальный анализ и постоянный мониторинг финансового состояния компаний.

Рекомендуемый горизонт инвестирования — от трех лет. Минимальная сумма инвестиций — 100 рублей.



«Новый фонд будет инвестировать преимущественно в акции компаний малой и средней капитализации. Эти бумаги имеют значительный потенциал раскрытия своей стоимости — по мере роста «голубых фишек» все больше внимания будет уделяться забытым и малоликвидным историям. Основными факторами роста в данных компаниях являются корпоративные события (выкупы, сделки по слиянию и поглощению, делистинг), увеличение доходов в текущем сырьевом цикле, а также качественное улучшение финансовых показателей, как, например, в случае с «падшими ангелами». Обычной историей является рост котировок данных компаний за короткий период. Тем не менее рекомендуемый срок инвестирования в паи нового фонда составляет три — пять лет: длинные циклы, низкая ликвидность и малая капитализация удлиняют инвестиционный горизонт для инвесторов, ожидающих более высокой потенциальной доходности по сравнению с другими фондами линейки», — комментирует управляющий директор по инвестициям управляющей компании ПСБ Андрей Русецкий.