Новикомбанк сообщил об увеличении эффективной ставки по вкладу «Рантье» до 10,29%

Эффективная ставка по вкладу «Рантье» Новикомбанка достигла 10,29% годовых. Об этом во вторник сообщили в финучреждении.

Новикомбанк с понедельника, 10 января, поднял процентные ставки по вкладу «Рантье» на 1 процентный пункт. В банке поясняют, что повышение происходит в соответствии с условиями вклада, согласно которым ставка по «Рантье» автоматически изменяется при изменении ключевой ставки Банка России. Напомним, что регулятор на заседании 17 декабря 2021 года принял решение увеличить ключевую ставку на 1 п. п. — до 8,5% годовых с 20 декабря.

Как указывает Новикомбанк, теперь процентные ставки по вкладу «Рантье» составляют 8,5—9% годовых в зависимости от срока размещения средств. «Максимальная эффективная ставка по вкладу, позволяющая оценить реальный доход от размещения средств, достигает 10,29% годовых», — говорится в релизе.

В банке уточняют, что эффективная ставка по вкладу отличается от номинальной в случае капитализации процентов и рассчитывается в зависимости от частоты капитализации и срока вклада.

Минимальная сумма для открытия депозита «Рантье» составляет 10 тыс. рублей. Пополнение возможно без ограничений по сумме в течение всего срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе депозита в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения вклада процентная ставка автоматически увеличивается. При досрочном расторжении договора вклада гарантированная минимальная ставка составит 2,5%.



Для клиентов, разместивших во вкладе «Рантье» от 1,5 млн рублей, может быть выпущена банковская карта (Visa Gold, Mastercard Gold или «Мир Премиальная») без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия. Кроме того, такие вкладчики могут арендовать индивидуальный банковский сейф любого размера сроком на шесть месяцев за символическую плату в 1 рубль, подчеркивают в банке.