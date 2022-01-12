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Инфляция в Китае в 2021 году составила 0,9%

12.01.2022 08:21
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Прайм

Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в 2021 году вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось значительно ниже официального прогноза властей в 3%, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

Отдельно в декабре прошлого года инфляция составила 1,5% при прогнозе в 1,7% и против 2,5% в ноябре.

CPI в городах в декабре в годовом выражении вырос на 1,6%, а в сельской местности — на 1,2%. Цены на продовольственные товары в декабре снизились на 1,2%, непродовольственные подорожали на 2,1%, потребительские — на 1,5%, услуги — на 1,5%.

При этом по сравнению с ноябрем прошлого года, цены на продовольственные товары упали на 0,6%, на непродовольственные — на 0,2%, на потребительские товары — на 0,4%, услуги остались на уровне ноября.

Цены на свежие фрукты в декабре в годовом выражении выросли на 4,8%, на свежие овощи и зелень – на 10,6%, молочная продукция подорожала на 1,4%, яйца — на 12,7%, продукция водного промысла — на 7,9%, при этом цены на мясо упали на 22,2%, свинина подешевела на 36,7%. Алкоголь подорожал на 2,1%.

Если же сравнивать с показателями ноября прошлого года, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,4%, яйца подешевели на 1,8%, овощи и зелень — на 8,3%, фрукты подорожали на 3,4%, цены на мясо выросли на 0,5%, свинина подорожала на 0,4%. Алкоголь остался на уровне ноября.

Услуги здравоохранения в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 3,1%, на транспорт и связь — на 5%, на жилье — на 1,6%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в декабре в годовом выражении вырос на 10,3% при прогнозе в 11,3% и против 12,9% месяцем ранее.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%.

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