Российский паспорт поднялся на пять строчек в рейтинге свободы поездок

Российский паспорт по итогам 2021 года поднялся на пять строчек в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, который ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений.



В прошлом году россияне получили право безвизового въезда в Пакистан. Теперь российские граждане могут в теории путешествовать по 119 направлениям, не делая визу. За счет этого и изменения позиции в рейтинге других стран Россия переместилась в индексе Henley & Partners с 51-го на 46-е место.

Первое место в рейтинге разделили паспорта Японии и Сингапура: их обладатели могут посещать 192 страны без виз. Следом идут Германия и Южная Корея (190 стран). На третьей строке индекса оказались Испания, Италия, Люксембург и Финляндия с безвизовым доступом в 189 стран.

Владельцы украинского паспорта могут посещать без визы (или оформив ее по прибытии) 141 государство; страна поднялась в рейтинге с 37-го на 35-е место, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом. Белоруссия заняла 65-ю строку, гражданам этой страны доступно 79 безвизовых направлений.

Как отмечают авторы, с момента создания рейтинга 17 лет назад сейчас в мире зафиксирован самый большой разрыв в возможностях для безвизовых путешествий. Так, без учета коронавирусных ограничений владельцы паспортов — лидеров рейтинга могут посещать без виз более 190 стран. В то же время для граждан Афганистана, который находится на последнем месте, доступно только 26 безвизовых направлений.

В 2006 году люди в среднем имели право без визы приехать в 57 стран, сейчас средний показатель достиг 107 государств. Однако, пишут авторы, «за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами глобального севера и глобального юга». Обладатели паспортов Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как граждане Анголы, Камеруна и Лаоса — только 50, отмечают они.

