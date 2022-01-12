В России число афер с жильем и ипотекой выросло на 6,5%

В России увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками, пишут «Известия», уточняя, что за год общее число случаев мошенничества в стране выросло на 6,5%. По мнению участников рынка и юристов, это связано с заметным ростом количества дистанционных продаж.

По данным Генпрокуратуры, в 2021 году (январь — ноябрь) в России было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий. В том числе в стране до сих пор встречаются случаи обмана дольщиков при строительстве жилья — зарегистрировано 617 таких инцидентов.

Активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать дает хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений, отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии, подчеркнул член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов. Кроме того, большую роль играет правовая и экономическая безграмотность граждан, добавил он.

«Киберпреступность постоянно эволюционирует: каждый год появляются новые мошеннические группы, усложняются преступные схемы, совершенствуются инструменты для атак. Пандемия стала причиной ее взрывного роста. Онлайн-мошенничество стало основным преступлением в Интернете», — сказала ведущий аналитик DRP Group-IB Евгения Егорова.

Объем онлайн-покупок вырос примерно на 40%, мошенники не могли это не заметить и не использовать, отметил основатель ПАО «Городские Инновационные Технологии» Грант Агасьян. Поэтому именно мошенничества, связанные с онлайн-услугами и продажами, выросли более всего, в частности на рынке недвижимости и ипотечного кредитования, добавил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Например, различные посредники берут деньги за услуги по организации ипотеки, но ничего не делают, пояснил он.

Прошедший год на фоне увеличения потребительской возможности приобретения недвижимости (льготные кредиты, рост общего числа новостроек, льготных программ), естественно, повлек и увеличение количества потенциальных жертв для мошенников, сказала руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова. «Сыграли свою роль и меры, связанные с пандемией — все больше мы привыкаем к сделкам при минимальных контактах с продавцами и покупателями, а это также способствует утрате бдительности. Сложнее определить поддельный документ в электронном виде. Также растут случаи с неправомерным использованием и получением электронных подписей», — рассказала она.

На рынке вторичной недвижимости мошенники часто пользуются возможностями простой письменной формы сделки, распространение же цифровых форматов еще больше активизирует злоумышленников, указал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, член правления Московской городской нотариальной палаты Александр Сагин. «Заключается множество сделок, когда никто не проверяет, не введены ли их участники в заблуждение, понимают ли они правовые последствия совершаемой сделки, не проводится должная правовая экспертиза. В результате одна и та же квартира перепродается по несколько раз. И когда проблема всплывет, жертвами преступной схемы автоматически становятся сразу несколько человек», — отметил он.