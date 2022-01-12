Все новости

Российские банки выдали ипотеку в 2021 году на рекордные 5,7 трлн рублей

12.01.2022 10:44
1 161
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки выдали в 2021 году ипотечных кредитов на рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. Такую оценку дал ВТБ, уточнив, что в 2022 году ситуация на ипотечном рынке изменится.

«Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тыс. клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 100 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%», — говорится в релизе кредитной организации.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд), Новосибирская область (43,4), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей.

По мнению вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.

«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим», — отметил Евгений Дячкин.

Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства — в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Опрос: треть россиян хотят купить недвижимость в этом году
Исследование: продажи жилья падают, но новостройки в городах-миллионниках продолжают дорожать
​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
СберБанк повысил ставки по ипотеке