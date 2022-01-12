Российские банки выдали ипотеку в 2021 году на рекордные 5,7 трлн рублей

Российские банки выдали в 2021 году ипотечных кредитов на рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. Такую оценку дал ВТБ, уточнив, что в 2022 году ситуация на ипотечном рынке изменится.



«Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тыс. клиентов ВТБ, оформивших кредиты более чем на 100 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%», — говорится в релизе кредитной организации.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд), Новосибирская область (43,4), Республика Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей.

По мнению вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится.



«По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного «проседания» рынка мы не увидим», — отметил Евгений Дячкин.



Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет также сегмент ИЖС, на который сейчас сместился фокус внимания государства — в частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.