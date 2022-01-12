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ВЦИОМ: средние расходы россиян на празднование Нового года выросли на четверть

12.01.2022 12:21
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В этом году на празднование Нового года россияне потратили в среднем 22 802 рубля — на 25% больше, чем в прошлом году (17 161 рубль), говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 7 643 рубля, а на подарки друзьям и близким — 8 458 рублей.

От близких и друзей россияне чаще получали в подарок на Новый год конфеты, спиртные напитки, деликатесы (30%), парфюмерию, косметику, бижутерию (22%), деньги (15%), одежду, обувь (14%), сувениры, включая авторучки, блокноты и портмоне (13%), мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (7%), бытовые приборы (11%), подарочные сертификаты (6%), ювелирные изделия (5%). При этом ничего не получили в подарок 18% опрошенных.

Россияне скорее удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы (78%), скорее не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20%).

Отмечается, что в период новогодних праздников граждане ходили в гости (38%), гуляли на природе (31%), работали или провели все праздники дома (по 23%), ходили на каток, катались на лыжах, санках (22%), ездили на дачу (17%), ходили на представления, елки с детьми (13%), а также в театр, на концерт, в кино (10%).

Услуги бьюти-мастеров для подготовки к Новому году в среднем обойдутся россиянам в 5 300 рублей. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса «СберУслуги» за декабрь средних медианных цен на работу мастеров в сфере красоты по стране.

 28.12.2021 20:29

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Комментарии

1
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marscat
12.01.2022 12:45
<p>Вот эта цифра и отражает реальную инфляцию в России, а не какие-то мифические "данные Росстата"! </p>
4

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