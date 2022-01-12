Fitch подтвердило СДМ-Банку рейтинги «BВ»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента СДМ-Банка на уровне «BВ» со «стабильным» прогнозом. Fitch также отозвало рейтинг поддержки и уровень поддержки долгосрочного РДЭ СДМ-Банка, «поскольку они более не являются релевантными после опубликования 12 ноября 2021 года обновленной методологии агентства по рейтингованию банков», говорится в релизе агентства.

«В соответствии с обновленной методологией агентство присвоило СДМ-Банку рейтинг поддержки от государства «нет поддержки». Рейтинг поддержки от государства «нет поддержки» отражает мнение Fitch о том, что на поддержку от российских властей нельзя полагаться ввиду ограниченной системной значимости банка. Поддержку от частных акционеров СДМ-Банка нельзя с надежностью оценить, и, как следствие, она не учитывается в рейтингах», — уточняет агентство.



Как поясняют аналитики, долгосрочные РДЭ СДМ-Банка обусловлены самостоятельной кредитоспособностью банка, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb». «Рейтинг устойчивости учитывает хорошее качество активов у банка, обусловленное низкой толерантностью к риску, консервативными бизнес-моделью и структурой активов, продолжительной историей стабильной прибыльности в течение кредитного цикла, приемлемой капитализацией и сильным профилем фондирования и ликвидности», — сказано в релизе.

Рейтинг устойчивости также отражает небольшую клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе и подверженность рыночному риску с учетом крупного портфеля ценных бумаг у банка. Обесцененные кредиты составляли 5% от валовых кредитов на конец III квартала 2021 года, что, по оценкам Fitch, представляет собой улучшение относительно 7% на конец 2020-го ввиду взыскания средств по проблемным кредитам, унаследованным с предыдущих периодов, и роста кредитования.

Отмечается, что ввиду низкой доли кредитов в суммарных активах банк имеет хороший запас прибыли до отчислений под обесценение (8% от средних валовых кредитов за девять месяцев 2021 года). Стоимость риска снизилась до почти нулевого уровня за за девять месяцев 2021 года после небольшого увеличения в 2020-м (1% от средних кредитов), что обусловило приемлемую доходность на средний капитал в 12% за три квартала прошлого года (в годовом выражении).

Капитализация у СДМ-Банка, по мнению агентства, находится на хорошем уровне, что подкрепляется невысоким ростом активов, взвешенных с учетом риска, в последние годы и консервативной дивидендной политикой.

Основным источником фондирования у банка являются клиентские счета (90% от суммарных обязательств на конец III квартала 2021 года), в то время как долг, привлеченный на финансовых рынках (межбанковское фондирование), был ограниченным (8% от обязательств). «Сфокусированность на депозитах состоятельных розничных клиентов обуславливает высокую концентрацию по отдельным клиентам: на 20 крупнейших клиентов приходилось 36% от суммарных депозитов на конец III квартала 2021 года. Значительный запас ликвидности у банка (в основном ценные бумаги с рейтингами инвестиционной категории и остатки на счетах в ЦБ РФ) покрывал почти 70% клиентских депозитов на конец III квартала 2021 года», — поясняют в Fitch.

Как отмечают аналитики, рейтинги СДМ-Банка могут быть понижены в случае существенного ослабления капитализации (при снижении запаса капитала до менее 100 б. п. сверх регулятивных минимумов) ввиду значительного ухудшения качества активов или крупных потерь от переоценки портфеля ценных бумаг. Негативное рейтинговое действие также возможно в случае крупного оттока клиентского фондирования. В то же время ни один из этих сценариев в настоящее время агентством не ожидается.