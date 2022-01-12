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Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году

12.01.2022 13:15
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ТАСС

Медианная зарплата (зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях) в массовых профессиях в 2021 году увеличилась на 17% и составила в среднем 35 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром «Авито Работа».

«За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%. Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 тыс. рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 тыс. рублей», — говорится в тексте исследования.

По данным исследования, максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий «Автомобильный бизнес» (25%), «Транспорт, логистика» (19%), «Строительство» (13%). Рост зарплатного предложения отмечается и в группе профессий «Управление персоналом» (40 тыс. рублей).

При этом низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 тыс. рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 тыс. рублей), страхования (27 тыс. рублей), образования (25 тыс. рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий «Консультирование», «Бухгалтерия и финансы» (7%), «Продажи» (3%).

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Комментарии

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Б.Е.С.
12.01.2022 13:36
<p>в целом спорные заявления, так как на ресурсах произошли тектонические сдвиги:</p>
<p>1. оплату труда в большинстве стали указывать до вычета (т.е. грязную) - по факту она будет меньше и значительно. разница более 40%</p>
<p>2. в целом медиана указанного предложения оплаты труда снизилась на 15-20%. за исключением вакансий по вахте.</p>
<p></p>
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