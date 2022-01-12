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Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки

12.01.2022 13:46
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Клиенты Альфа-Банка с 12 января могут получить повышенные ставки по вкладам на короткие сроки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, ставка по вкладу на три месяца с капитализацией составит 7,65%, а на полгода — 8,03%. Клиенты могут получить максимальную ставку 9%, выбрав вклад с капитализацией сроком на три года.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, по максимальной сумме ограничений нет.

Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Вкладу в долларах США: до 0,5% годовых для вклада сроком на два года и до 1% — на три года.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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