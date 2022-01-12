Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки

Клиенты Альфа-Банка с 12 января могут получить повышенные ставки по вкладам на короткие сроки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, ставка по вкладу на три месяца с капитализацией составит 7,65%, а на полгода — 8,03%. Клиенты могут получить максимальную ставку 9%, выбрав вклад с капитализацией сроком на три года.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, по максимальной сумме ограничений нет.

Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по Альфа-Вкладу в долларах США: до 0,5% годовых для вклада сроком на два года и до 1% — на три года.