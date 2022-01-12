TCS Group купила долю в швейцарском финсервисе

Компания TCS Group приобрела долю в швейцарском финансовом сервисе Aximetria, который предоставляет криптоуслуги частным и корпоративным клиентам в Европе, Азии, Южной Америке и СНГ, пишет РБК. Первым на это обратил внимание The Bell, информацию подтвердили в Тинькофф Банке. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия.

The Bell со ссылкой на документы Aximetria пишет, что TCS выкупила 4 449 акций биржи по 100 швейцарских франков за бумагу. Общий акционерный капитал компании составил 534,7 тыс. франков. Таким образом, доля TCS Group может достичь 83,2%.

О планах TCS Group выйти на международные рынки стало известно весной 2021 года. В августе группа сообщила, что инициировала создание дочерней кредитной организации на Филиппинах с лицензией цифрового банка. В ноябре член совета директоров группы Павел Федоров говорил, что «Тинькофф» находится в диалоге с регуляторами трех стран. Там, где группа с большей вероятностью получит полную банковскую лицензию, она будет дополнена брокерской. Позже он рассказал, что TCS планирует осваивать зарубежные рынки по схеме «регуляторной воронки», то есть покупая банковские и брокерские лицензии или приобретая иностранные активы ради лицензий.