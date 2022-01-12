Fitch подтвердило Экспобанку рейтинг «BB-»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Экспобанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, долгосрочные РДЭ Экспобанка обусловлены его самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb-». Рейтинг устойчивости банка отражает сильную прибыльность в течение экономического цикла, хорошие, несмотря на пандемию, показатели качества активов, приемлемую капитализацию и стабильные профили фондирования и ликвидности. Рейтинг устойчивости также принимает во внимание ограниченную клиентскую базу банка, хотя и более значимую в сегменте автокредитов, и быстрый рост кредитования.

Уточняется, что показатель обесцененных кредитов составлял у банка 5,4% от валовых кредитов на конец III квартала 2021 года против 4,1% на конец 2020-го. Обесцененные кредиты имели адекватное покрытие суммарными резервами на кредитные потери на уровне 88%. Влияние пандемии на качество активов Экспобанка на сегодня оценивается как ограниченное, и основная часть заемщиков, которым были предоставлены кредитные каникулы, вернулась к графику погашения кредитов. В то же время быстрый рост кредитования (35% за девять месяцев 2021 года, в основном в сегменте автокредитования) указывает на то, что определенная доля кредитного портфеля еще не прошла стадию вызревания, рассуждают эксперты.

Они указывают на хорошую прибыльность банка и высокую чистую процентную маржу в 7% за девять месяцев 2021 года, чему способствовала сфокусированность банка на розничном кредитовании.

«Капитализация у Экспобанка находится на приемлемом уровне, несмотря на то что рост кредитования превысил собственную генерацию капитала за девять месяцев 2021 года и отношение основного капитала по методологии Fitch к консолидированным регулятивным активам, взвешенным с учетом риска, снизилось до 15,4% на конец III квартала 2021 года с 16,7% на конец 2020 года. Пруденциальный показатель базового капитала на консолидированной основе в 10,5% на конец III квартала 2021 года был комфортно выше регулятивного минимального требования в 7% (включая надбавки)», — говорится в релизе.

В числе прочего отмечается наличие у Экспобанка хорошей подушки ликвидности.

В релизе также указано, что рейтинг поддержки от государства «нет поддержки» у Экспобанка отражает мнение Fitch о том, что на поддержку от российских властей нельзя полагаться ввиду ограниченной системной значимости банка. Поддержку от частных акционеров нельзя с надежностью оценить, поэтому она не учитывается в рейтингах.



Относительно возможных в будущем рейтинговых действий сообщается, что для повышения рейтингов потребовалось бы укрепление риск-профиля банка, о чем свидетельствовали бы более низкие темпы роста, при поддержании приемлемой прибыльности и хорошей капитализации примерно на текущих уровнях. Понижены рейтинги могут быть в том случае, если быстрый рост приведет к существенному ослаблению качества активов, произойдет существенное снижение прибыльности банка или если регулятивные показатели достаточности капитала снизятся до уровней, лишь немного превышающих нормативы с учетом надбавок.