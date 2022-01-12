СМИ узнали о планах американских сенаторов предложить санкции против Путина

Демократы в сенате США в среду, 12 января, обнародуют новый пакет санкций против России на случай «гипотетического вторжения на Украину». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст законопроекта, имеющийся в распоряжении издания; содержание публикации The Washington Post приводит РБК.

По информации американской газеты, ограничения предложат ввести против российских военных, ключевых банковских учреждений, а также правительственных чиновников, включая президента России Владимира Путина.

Кроме того, в случае российского «вторжения» на Украину санкции будут наложены на российские компании, предлагающие «системы безопасного обмена информацией», аналогичные SWIFT.

В законопроекте также указано, что Соединенным Штатам необходимо «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы газопровод «Северный поток — 2» никогда не заработал. По информации издания, один из предложенных вариантов должен обязать президента США в течение 15 дней ввести санкции против организаций, осуществляющих надзор за эксплуатацией газопровода.

The New York Times 8 января сообщила, что Вашингтон рассматривает вариант санкций, при котором США могут запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в стране электронику. Как писала газета, запрет может быть наложен на любые товары, содержащие чипы: от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин.

В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников отмечало, что в случае если Москва введет войска на территорию Украины, Соединенные Штаты могут внести Россию в список стран, на которые распространяются наиболее жесткие экспортные ограничения. На сегодняшний день в этот список входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что возможные санкции не являются страшными для России. Вместе с тем он отметил, что сообщения о возможных санкциях против страны стали появляться все чаще. По его мнению, это в первую очередь создание информационного фона для переговоров России и США, начавшихся 10 января в Женеве.



Вместе с тем в Белом доме не исключали, что санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике. «Эти негативные последствия» могут «бумерангом вернуться» Соединенным Штатам в год президентских выборов, нанести ущерб экономике страны и союзникам США, говорили в Белом доме.