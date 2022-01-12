TCS Group создала дочернюю компанию в Сингапуре

TCS Group, головная структура Тинькофф Банка, в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«Эта компания создана в рамках процесса международной экспансии группы. Как мы и говорили ранее, мы находимся в диалоге с регуляторами и участниками рынка в ряде быстрорастущих стран Юго-Восточной Азии», — отметили в пресс-службе.

Также представитель группы обратил внимание на то, что получение регуляторных одобрений, как правило, занимает много времени. «Как только мы получим конкретную информацию, мы обязательно расскажем», — добавил он.

Согласно списку аффилированных с банком лиц, компания Tinkoff Global PTE вошла в TCS Group в октябре 2021 года.



В ноябре соруководители группы Оливер Хьюз и Павел Федоров сообщили журналистам, что TCS Group рассматривает рынок Юго-Восточной Азии как перспективный. Также в ноябре Федоров отметил, что группа рассматривает несколько рынков в Юго-Восточной Азии, и уточнил, что для работы с местными регуляторами, прежде всего на рынках Юго-Восточной Азии, сформировано бизнес-подразделение Tinkoff Global. Кроме того, в августе сообщалось о планах группы «Тинькофф» получить лицензию цифрового банка на Филиппинах через создание дочерней кредитной организации.