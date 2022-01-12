Фондовые торги в РФ завершились в плюсе

Основные фондовые торги в РФ завершились ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 829,95 пункта. Индекс РТС повысился на 1,09% — до отметки 1 612,8.



Акции «Магнита» подорожали на 1,96%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,73%, «Норникеля» — на 1,33%, «Яндекса» — на 1,06%, «Газпрома» — на 0,92%, Московской биржи — на 0,35%. Бумаги «Полюса» снизились в цене на 1%, СберБанка — на 0,74%, VK — на 0,23%, МТС — на 0,08%.



Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в середине дня писал, что покупки в российских бумагах поддерживает внешний фон: позитивная динамика европейских площадок и продолжающийся подъем рынка энергоносителей.

Эксперт предупреждал о рисках активизации продаж во второй половине дня, если статистика по инфляции в США окажется хуже ожиданий (консенсус-прогноз предполагал 7% год к году в декабре), из-за сокращения инвесторами позиций в рисковых активах на опасениях, что Федеральная резервная система США будет вынуждена пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики в 2022 году.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова сообщает в распространенном незадолго до окончания основной сессии в РФ комментарии, что «данные по потребительской инфляции в стране (США. — Прим. Банки.ру) за декабрь по базовым показателям превысили прогнозы, что можно было сказать и об основном индикаторе в месячном исчислении (плюс 0,5%). Основной инфляционный показатель тем временем ускорил рост с 6,8% до 7% год к году, что стало максимумом с 1982 года и оправдало прогнозы. Негативной реакции на рынках, судя по всему, не наблюдалось в связи с готовностью инвесторов к подобного рода цифрам».

«На мировых фондовых биржах в среду преобладали покупки и сохранялся умеренный аппетит к риску, несмотря на данные о высокой инфляции в США. Прорыва в переговорах России и НАТО, судя по поступившим новостям, достигнуто не было, но стороны отметили желание продолжать диалог по вопросам безопасности в Европе, что само по себе позитивно для акций и рубля. В американских СМИ тем временем продолжают появляться сообщения о готовящихся против РФ санкциях, которые могут затронуть и «Северный поток — 2» в случае усугубления ситуации на границе с Украиной. Для российских активов санкционные риски до их реализации представляют сдержанную угрозу», — пишет Кожухова.



«В среду, 12 января, российский рынок акций продолжил уверенное укрепление. С опорой на стабильный подъем сырьевых котировок заметно выросли в цене акции компаний нефтегазового сектора, остальные подтянулись следом», — описывает тенденцию старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



«Российский рынок акций в среду отлично вырос. Там, где заметно уменьшаются геополитические риски, активы и индексы поднимаются сами собой. Дорогая нефть здесь выступает фактически второстепенной поддержкой», — отмечает, в свою очередь, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она добавляет, что «рынок акций США стартовал сегодня ростом: декабрьские данные по инфляции сюрпризов не преподнесли, внимание перемещается на корпоративные отчетности».

