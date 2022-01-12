Сенаторы США включили в проект новых санкций Путина и 11 банков

Cенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны, сообщает РБК. Предлагаемые меры связаны с ситуацией вокруг Украины.

Среди высокопоставленных лиц под ограничения могут попасть, в частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу. Всего в списке значатся 12 должностей.

Также президенту США предлагается в случае вторжения России на Украину ввести санкции против как минимум трех организаций из перечня, включающего 11 банков (СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк), а также Российский фонд прямых инвестиций.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев ранее предупреждал, что «любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике».

Меры также предусматривают запрет на любые операции с российским суверенным долгом. Летом прошлого года вступили в силу санкции США, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении. Теперь они могут затронуть и вторичный рынок. Очередным ограничениям подвергнется и газопровод «Северный поток — 2».

Предложенный сенаторами пакет также обязывает ввести блокирующие вторичные санкции против любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений», если они продолжат оказывать соответствующие услуги российским институтам из указанного списка (СберБанку, ВТБ, Газпромбанку и т. д.), против которых США ввели санкции из-за потенциальной эскалации ситуации на Украине. При этом в число потенциальных объектов таких вторичных санкций попадают и бельгийская международная система SWIFT, и любые альтернативные провайдеры подобных услуг, включая, например, российские банки, которые попытаются обеспечить посреднический доступ к услугам SWIFT для подсанкционного института.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн в Twitter приветствовала предложения сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса. Он неоднократно предлагал санкции против России, но ни один его проект в итоге не прошел.

«Мы поддерживаем инициативу сенатора Менендеса, которая повлечет за собой серьезные последствия для экономики России, и поддерживаем дополнительную помощь Украине в сфере безопасности в случае вторжения России. Мы продолжим работать с конгрессом над максимизацией потенциальных рисков для России», — написала она в Twitter.



Западные СМИ неоднократно писали о сосредоточении российских войск у границы с Украиной и планах Москвы по «вторжению». В Кремле это отрицали, подчеркивая, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а войска перемещают по своей территории и на свое усмотрение. В случае агрессии Запад пригрозил России жесткими санкциями.