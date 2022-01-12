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ВТБ пообещал сувениры пострадавшим из-за сбоя при платежах в метро

12.01.2022 21:58
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ вернет средства, некорректно списанные у пользователей приложения «Метро Москвы», а также вручит им сувениры в качестве компенсации, следует из сообщения на сайте банка.

«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения «Метро Москвы» произошли некорректные списания. Сегодня до 20:00 все некорректные списания вернутся. Мы приносим свои искренние извинения и хотим всем, с кем это произошло, вручить небольшие сувениры. Пожалуйста, напишите нам по адресу transport-help@vtb.ru», — говорится в сообщении.

В материале РБК на эту тему поясняется со ссылкой на Telegram-канал «Новости Москвы», что многократно были списаны деньги у тех, кто подключил Face Pay. Присоединение к этому сервису осуществляется через приложение «Метро Москвы». По данным этого источника, деньги продолжали списывать и после отключения системы.

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Комментарии

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bor0410
13.01.2022 10:24
<p>Метрошный процессинг ВТБ - это вобще отдельная песня кривизны и маразма. Если денег на карточке не хватает - первый раз в метро тебя всё же пропустят, но потом внесут в стоп-лист. Из которого даже после пополнения карточки невозможно удалиться ни в кассе метро, ни в офисе ВТБ - все посылают лесом типа "устанавливайте мобильное приложение, спасение утопающих - дело рук самих утопающих". В это мобильное приложение надо ввести кучу персональных данных типа номера телефона, номера карточки, паспортных данных - и всё равно удалиться из стоп-листа метро у меня ни разу не получилось, проще оказалось перевыпустить карточку... вот уже дважды(</p>
<p>Если б процессинг карт в магазинах работал на тех же принципах "стоп-листа", как и ВТБшный в метро - никто бы карточками не пользовался вобще. Впрочем, поскольку МИР сейчас не продлил свои скидки на проезд в метро - пользоваться пластиком там стало совершенно бессмысленно, проезд обходится дороже, чем по "Тройке" (и куда только смотрит ФАС?)</p>
1
Punisher_acm
14.01.2022 00:38
<p>bor0410, по последнему абзацу гуглите карту виза от мкб. Стоимость проезда 1 руб. до 31 января 2022</p>
0
bor0410
14.01.2022 09:54
<p>Погуглил - там не все Visa, а с какими-то доппакетами услуг. Или "Москарта" от МКБ. У меня есть их карта, но не москартная и без доппакетов(они в МКБ за допплату в основном). И возвращают баллами, которые еще надо успеть накопить до лимитной суммы, чтоб не сгорели... Вобщем, если этот аттракцион щедрости всего лишь до 31 января - дёргаться смысла уже не имеет(</p>
<p>В любом случае - спасибо за инфу.</p>
0

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