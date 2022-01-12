ВТБ пообещал сувениры пострадавшим из-за сбоя при платежах в метро

ВТБ вернет средства, некорректно списанные у пользователей приложения «Метро Москвы», а также вручит им сувениры в качестве компенсации, следует из сообщения на сайте банка.

«Утром 12 января 2022 года при проведении плановых работ в системах авторизации банка ВТБ у некоторых пользователей приложения «Метро Москвы» произошли некорректные списания. Сегодня до 20:00 все некорректные списания вернутся. Мы приносим свои искренние извинения и хотим всем, с кем это произошло, вручить небольшие сувениры. Пожалуйста, напишите нам по адресу transport-help@vtb.ru», — говорится в сообщении.



В материале РБК на эту тему поясняется со ссылкой на Telegram-канал «Новости Москвы», что многократно были списаны деньги у тех, кто подключил Face Pay. Присоединение к этому сервису осуществляется через приложение «Метро Москвы». По данным этого источника, деньги продолжали списывать и после отключения системы.