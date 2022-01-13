Мишустин рассказал об исполнении бюджета в 2021 году

Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В декабре глава Минфина Антон Силуанов говорил журналистам, что бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с профицитом в пределах 0,5% ВВП.

«Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом», — сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.

По словам премьера, российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. «Уже во втором квартале (2021 года. — Прим. ред.) наш ВВП достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта», — отметил премьер. Глава Кабмина подчеркнул, что во многом эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. В их числе он назвал поддержку семей с детьми, льготные кредиты и программы стимулирования занятости для бизнеса.

«Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований», — сообщил Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что возвращение к привычным параметрам бюджетного правила в 2022 году будет способствовать снижению инфляции в РФ.

Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году.

«Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций», — сказал Мишустин в своем обращении.

Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, сообщил накануне Росстат.