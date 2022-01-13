Все новости

Мишустин рассказал об исполнении бюджета в 2021 году

13.01.2022 10:54
1 096
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Прайм

Бюджет РФ по итогам 2021 года исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В декабре глава Минфина Антон Силуанов говорил журналистам, что бюджет РФ в 2021 году может быть исполнен с профицитом в пределах 0,5% ВВП.

«Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость. Бюджет выполнен с профицитом», — сказал Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.

По словам премьера, российская экономика восстановилась от шоков пандемии быстрее ожиданий. «Уже во втором квартале (2021 года. — Прим. ред.) наш ВВП достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта», — отметил премьер. Глава Кабмина подчеркнул, что во многом эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента. В их числе он назвал поддержку семей с детьми, льготные кредиты и программы стимулирования занятости для бизнеса.

«Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований», — сообщил Мишустин.

Премьер также подчеркнул, что возвращение к привычным параметрам бюджетного правила в 2022 году будет способствовать снижению инфляции в РФ.

Бюджетное правило ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля. Власти РФ в условиях распространения коронавируса смягчили бюджетное правило на 2021 год, но Минфин планирует нормализовать бюджетную политику к 2022 году.

«Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций», — сказал Мишустин в своем обращении.

Инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, сообщил накануне Росстат.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86