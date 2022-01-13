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Исследование: новогодние премии по итогам 2021 года получили 28% россиян

13.01.2022 13:09
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

По итогам 2021 года новогоднюю премию получили 28% россиян. Такие данные представлены в исследовании сервиса «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

По данным опроса, 37% опрошенных рассказали, что им в качестве премии выплатили до 10 тыс. рублей, 17% респондентов отметили, что получили до 20 тыс. рублей, 9% — до 30 тыс. рублей, а 8% — до 50 тыс. рублей. Еще 13% участников исследования указали размер премии более 50 тыс. рублей, а 16% опрошенных в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

Кроме того, 30% респондентов отметили, что потратили премию на подарки и новогодний стол. Четверть опрошенных с помощью денежного поощрения оплатили кредит или ипотеку. Так, 16% участников исследования рассказали, что отложили средства на будущее, 10% — потратили на свое здоровье, а по 9% — отложили на отпуск или крупные покупки.

Потратили премию на себя, купив новую одежду, украшения или косметику 8% опрошенных, 7% потратили деньги на ремонт, а 6% — отложили на покупку недвижимости. Еще 5% респондентов оплатили с помощью премии свое обучение, а 3% — новую технику.

Если бы служба поддержки, не сумев решить вопрос онлайн-покупателей, дала скидку на услуги компании, довольными остались бы 29,1% респондентов, 30,9% считают, что компания должна и решить проблему, и дать скидку за издержки.

 30.12.2021 08:38

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