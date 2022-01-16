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Изменения по картам за неделю

16.01.2022 11:00
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Время прочтения: 3 минуты
Изменения по картам за неделю
Автор
Татьяна Дека
Источник
Banki.ru

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ренессанс Кредит» предложил клиентам — участникам бонусной программы «Простые радости» новые категории товаров и услуг, за покупки в которых по карте будут начислены повышенные бонусы. Обновленный перечень действует в течение I квартала 2022 года. В этот период можно выбрать в мобильном приложении три категории товаров и услуг из шести: «Флористика» — 7% бонусами от суммы чека, «Косметика и красота» — 5%, «Кафе и рестораны» — 5%, «Одежда и обувь» — 5%, «Зоотовары» — 5%, «Ювелирные украшения» — 3%. Также 1% будет начисляться за все остальные покупки, в том числе в невыбранных категориях. Ограничение по суммарному накоплению бонусов в рамках программы составляет 1 500 бонусов за календарный месяц. Списать накопленные бонусы можно в мобильном банке, компенсировав ими ранее совершенные покупки по карте по курсу один бонус = 1 рубль или потратив их на оплату услуг ЖКХ и сотовой связи по курсу два бонуса за 1 рубль.

Почта Банк — оператор программы «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, увеличил номинал карты до 5 тыс. рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий: можно будет купить билеты не только в театры, музеи и концертные залы, но и в кинотеатры — на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. рублей.

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
до 10% 0 до 10%
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Лиц.№ 2766
до 7% 0 - 1 188 до 15%
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Лиц.№ 2673
до 8% 0 до 2%
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Лиц.№ 1326
до 8% 0 до 1,5%
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Лиц.№ 1000
до 5,5% 0 до 20%
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Лиц.№ 1885

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