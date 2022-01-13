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​АСВ начнет расчеты с кредиторами первой очереди КС Банка 19 января

13.01.2022 15:28
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
КС Банк

Агентство по страхованию вкладов 19 января начнет расчеты с кредиторами первой очереди саранского КС Банка, чьи требования включены в реестр требований кредиторов. На выплаты будет направлено более 3 млрд рублей, сообщает департамент общественных связей АСВ.

«За счет сформированной конкурсной массы на расчеты с кредиторами первой очереди банка будет направлено 3,38 млрд рублей, что составит 38,79% суммы установленных требований. Дальнейшие выплаты будут производиться по мере наполнения конкурсной массы», — говорится в сообщении агентства.

КС Банк из Саранска, лишившийся лицензии 6 августа 2021 года, в ноябре был признан банкротом. Решение о признании банка несостоятельным принял Арбитражный суд Мордовии, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

Отзывая лицензию у КС Банка, регулятор пояснял, что деятельность кредитной организации «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля КС Банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

Согласно опубликованному ранее на сайте ЦБ сводному отчету временной администрации КС Банка, на дату судебного решения о банкротстве его активы оценивались примерно в 10,2 млрд рублей, а обязательства — в 10,4 млрд.

В октябре прошлого года стало известно о задержании Владимира Грибанова, возглавлявшего банк, по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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