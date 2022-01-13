Все новости

13 января. Главное за минуту

13.01.2022 20:00
1 916
Время прочтения: 2 минуты
13 января. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам пошла в рост шагом пошире. Значение показателя за третью декаду декабря составило около 7,74% против 7,4% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в четверг на сайте Банка России.

🔹 Банк «Кольцо Урала» присоединен к Московскому Кредитному Банку. Все условия по действующим договорам вкладов и кредитов в банке «Кольцо Урала» остаются прежними. Реквизиты счетов изменятся, но зачисления по старым реквизитам можно будет получать до 1 апреля 2022 года.

🔹 Внеурочные задания начальства в Госдуме предложили признать переработкой. Речь о людях, которые весь день трудятся в офисе, но после ухода домой получают срочное задание. Оплачивать «дистанционные переработки» стационарным сотрудникам предлагается по принципу сверхурочной работы. То есть за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на отгул.

🔹 Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году. Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования, которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение. В рамках обсуждаемой концепции застрахованные лица в ПФР должны иметь те же возможности, что и застрахованные лица в НПФ, то есть свободно переводить накопления в негосударственные фонды.

🔹 В Госдуме подготовили поправки к законопроекту о QR-кодах. В частности, они касаются предельной цены на тесты по выявлению заболевания и наличия антител, а также предельных сроков выдачи гражданам их результатов. Кроме того, обсуждается, что QR-коды должны получать все граждане, у кого будут выявлены антитела, вне зависимости от того, болели они официально или нет, а также какими вакцинами прививались — иностранными или российскими.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

1 февраля. Главное за минуту
31 января. Главное за минуту
28 января. Главное за минуту
27 января. Главное за минуту