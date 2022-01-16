Банк ДОМ.РФ и ГК «Гранель» запустили ипотеку под 7,8%

Банк ДОМ.РФ вместе с ГК «Гранель» запустили ипотечную программу, благодаря которой купить квартиру можно по ставке от 7,8%. Льготные условия доступны для жилых комплексов, строящихся компанией на средства проектного финансирования банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная ставка доступна при сумме кредита от 12 млн рублей и первоначальном взносе в размере 10% и выше от стоимости квартиры. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

В Москве приобрести недвижимость по программе можно в комплексах Mypriority Basmanny, HighWay, Profit, а в Подмосковье — в проектах «Живописный», «Инновация», «Бригантина», «Новая Рига», «Императорские Мытищи», «Государев дом», «Реут» и «Пехра».

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, более 80% решений принимаются в течение одной минуты.