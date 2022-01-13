Кудрин назвал источник средств на дополнительную индексацию пенсий

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает, что порядка 173 млрд рублей, которые правительство направит на дополнительную индексацию пенсий, сможет обеспечить бюджет. Использовать средства Фонда национального благосостояния для этих целей не потребуется, заявил он РБК в кулуарах Гайдаровского форума.

«ФНБ по закону можно трогать, но мой прогноз — что этого избегут, хотя решать будет правительство. Думаю, что с учетом той инфляционной составляющей по факту, которая не была достаточно спланирована на начало этого года, там есть источники для дополнительных доходов», — сказал Кудрин.

Президент РФ Владимир Путин накануне, 12 января, поручил правительству проиндексировать пенсии до 8,6%. По его словам, индексация рассчитана с «небольшим зазором», потому как окончательных цифр по инфляции на конец 2021 года пока нет. Перед Новым годом Росстат предварительно сообщал, что в декабре потребительские цены выросли на 0,8%, а инфляция с начала года превысила прогнозы Минэкономразвития и Центробанка и достигла почти 8,4%.

После поручения президента Владимира Путина Минфин подсчитал, что в 2022 году на индексацию потребуется 172,7 млрд рублей. По оценке Минтруда, с учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Также на 8,6% в ноябре прошлого года президент поручил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточного минимума. Эти проекты были оперативно внесены в Госдуму, приняты и уже вступили в силу. В результате размер МРОТ вырос до 13 890 рублей, а прожиточного минимума — до 12 654 рублей.

Анонсированную президентом индексацию пенсий, вероятно, проведут задним числом, заявила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. «По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — пояснила она.



С Бибиковой согласился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Можно сделать все достаточно оперативно и распространить действие принятой нормы задним числом начиная с 1 января текущего года», — сказал он.