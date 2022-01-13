Credit Suisse указал на риск полной остановки внешних инвестиций в Россию

Ключевым фактором риска для инвесторов и всего российского рынка в 2022 году останется геополитика, полагают аналитики швейцарского банка Credit Suisse. Об этом они написали в глобальном обзоре «2022 Economic outlook: the great transition», сообщает РБК (документ есть у «РБК Инвестиций»).

«Новые переговоры о «красных линиях» подорвали настроения инвесторов и повлияли на цены местных активов. Как подчеркивают США и их союзники, эскалация конфликта с Украиной приведет к введению жестких санкций, которые, по нашему мнению, закроют страну для внешних инвестиций. Хотя этот риск минимален, его последствия крайне негативны для цен на российские активы», — говорится в отчете Credit Suisse.

«Красной линией» или чертой президент Владимир Путин называет границу во взаимоотношениях между Россией и Западом, за которую не стоит заходить. К примеру, для президента это расширение инфраструктуры НАТО на Украину.

В целом специалисты швейцарского банка не ждут введения жестких санкций и сохраняют оптимизм. В то же время аналитики допускают, что переговоры между Россией и США могут находиться на ранней стадии, и ожидают, что работа над новым соглашением будет завершена к концу I квартала 2022 года.

«Пока не будет достигнуто новое соглашение, мы считаем, что российские активы будут торговаться с существенной премией за риск, а компании будут откладывать свои инвестиционные решения», — подчеркнули в Credit Suisse.

В начале 2022 года Россия и США провели переговоры о гарантиях безопасности. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, НАТО показало полную недоговороспособность, а его заместитель Сергей Рябков назвал позицию альянса «непробиваемой». На этом фоне 13 января курс доллара превысил 76 рублей, евро — 87, а индекс Московской биржи упал ниже 3 700 пунктов.

Credit Suisse также спрогнозировал замедление темпов экономического роста России в наступившем году. Эксперты ожидают, что в 2022 году рост реального ВВП России снизится почти вдвое и составит 2,4%, а в 2023 году экономика вырастет на 2,7%. Однако они подчеркнули, что фактические цифры могут оказаться выше благодаря устойчивому и сильному потребительскому спросу и более позитивному влиянию роста инвестиций в основной капитал.

Прогнозы банка также предполагают замедление роста расходов на потребительские товары, но при этом эксперты ждут довольно высоких темпов роста валового накопления основного капитала благодаря инвестициям правительства в национальную экономику из средств Фонда национального благосостояния. Эксперты подчеркнули, что инвестиции из ФНБ окажут незначительное, но положительное влияние на перспективы укрепления рубля на фоне других валют развивающихся рынков.

Одним из прогнозов аналитиков Credit Suisse на 2022 год является сохранение процентной ставки на высоких уровнях в течение продолжительного времени. Это нужно, чтобы достичь целевого показателя по инфляции в 4%: «В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что Центральный банк не будет повышать ставку дальше, но в то же время мы считаем, что он также откажется от каких-либо сокращений в 2022 году».

В банке считают, что ЦБ начнет снижать ставку только в следующем году и она составит 7% к концу 2023-го. При этом инфляционные риски останутся высокими, но будут ниже, чем в 2021 году, поскольку давление со стороны предложения будет умеренным.



«Рост инфляции стал результатом совокупности факторов, в основном обусловленных многочисленными шоками предложения в период постковидного восстановления экономики. Мы ожидаем, что инфляция снизится с пика, превышающего 8% в годовом выражении в декабре, до примерно 5% в годовом выражении 2022 году и 4% в годовом выражении в 2023 году», — говорится в документе Credit Suisse.