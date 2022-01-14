Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года

Евросоюз официально сообщил о пролонгации антироссийских санкций, такое решение лидеры стран ЕС единогласно согласовали в декабре.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев — до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

Главы стран ЕС на саммите в Брюсселе в конце 2021 года также призвали Москву «приступить к выполнению Минских соглашений».

Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. В частности некоторым банкам и компаниям ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Также существует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.

Изначально ЕС ввел экономические ограничения 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-го срок действия увязали с «полным выполнением Минских соглашений». С этого момента действие ограничений продлевают каждые полгода, перед этим страны ЕС оценивают выполнение договоренностей. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по его урегулированию.